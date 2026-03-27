아이딧, 하루 더 만난다…팬 콘서트 초고속 매진에 추가 회차 오픈

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 아이딧(IDID)이 팬 콘서트 팬클럽 선예매 티켓을 초고속으로 매진시키며 티켓 파워를 증명했다.

아이딧의 첫 번째 팬 콘서트 '2026 아이딧 더 퍼스트 팬콘 '위딧 잇.' 팬클럽 선예매 티켓이 지난 23일 오후 8시 '티켓링크'를 통해 오픈된 가운데, 오픈 5분 만에 전석 매진을 기록하는 성과를 냈다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 아이딧 콘서트 포스터. [사진=스타쉽엔터테인먼트] 2026.03.27 moonddo00@newspim.com

아이딧은 위딧(팬덤명)의 뜨거운 관심과 사랑에 보답하고자 오는 4월 3일 오후 8시 추가 회차를 오픈하기로 했다. 추가 회차 티켓 예매는 '티켓링크'에서 오픈되며, 티켓 예매 일정은 27일 오후 6시부터 팬클럽 선예매가, 오는 30일 오후 8시부터 일반 예매가 진행될 예정이다.

아이딧은 '아티스트의 명가' 스타쉽이 선보인 초대형 글로벌 프로젝트 '데뷔스 플랜(Debut's Plan)'을 통해 춤, 노력, 매력, 팬들과의 소통 능력을 인정받으며 지난해 9월 15일 데뷔한 7인조 아이돌 그룹이다. 데뷔 앨범 '아이 디드 잇. (I did it.)'과 디지털 싱글 앨범 '푸시 백(PUSH BACK)'으로 활약하며 5세대 아이돌 시장에 지각변동을 일으켰다.

'위딧 잇.'은 아이딧이 위딧과 공식적으로 처음 갖는 팬 콘서트로, '데뷔스 플랜' 때부터 절대적인 지지와 응원을 보내며 아이딧의 눈부신 성장을 뒷받침해준 글로벌 팬들을 위한 자리인 만큼 멤버들의 완성도 높은 무대와 독보적인 매력으로 꽉 채워질 전망이다.

아이딧의 첫 번째 팬 콘서트 '위딧 잇.'은 추가 회차인 4월 3일 오후 8시 공연을 포함해 4일 오후 6시, 5일 오후 4시 3일간 '티켓링크 1975 씨어터'에서 개최되며, 글로벌 플랫폼 '비욘드 라이브'를 통해 온라인으로도 생중계될 예정이다.

moonddo00@newspim.com