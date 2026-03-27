㈜아성다이소, 상반기 신입·경력 공채 시작

다음달 8일까지 채용 접수...대졸 초임 연봉 4800만원

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 균일가 생활용품점 ㈜아성다이소 및 관계사에서 다음달 8일까지 신입 및 경력 대규모 공개 채용을 시작한다고 27일 밝혔다.

"국민의 생활을 함께 만들어 갈 인재" 확보를 내세운 이번 채용은 신입·경력 인재를 대상으로 아성다이소에서는 ▲영업 ▲온라인 ▲상품 ▲디자인 ▲물동 ▲물류 ▲TQC(상품안전, 교육) ▲IT ▲인사총무 ▲법무 등 47개 직무를 채용하고, 관계사인 아성HMP, 아성, 한웰에서는 ▲해외영업 ▲영업관리 ▲부동산 개발 및 시설관리 등 다양한 직무를 채용한다.

아성다이소가 다음달 8일까지 실시하는 2026년 상반기 신입·경력 공개 채용포스터 [사진=아성다이소 제공] nrd@newspim.com

아성다이소는 창사 이래 꾸준하게 성장해 오고 있으며, 2024년 기준 매출 3조9천000억원이 넘는 규모를 자랑하고 있다. 특히, 신입 공채의 경우 지난 2021년 하반기 채용연계형 인턴을 시작으로 올해도 상반기 채용연계형 인턴을 모집 중이며 인턴십 종료 후 신입사원으로 입사할 경우 대졸 초임 연봉이 4800만원으로 동종 업계에서 상위 수준이다.

아성다이소는 지원자들에게 보다 원활하게 채용 관련 정보를 제공하기 위해 다양한 소통 채널을 오픈한다. 실시간 상담을 진행할 수 있는 카카오톡 채널과 직무를 더욱 생생하게 느낄 수 있는 다이소 커리어북이 준비돼 있다. 자세한 사항은 아성다이소 공식 홈페이지와 채용 관련 홈페이지에서 확인할 수 있다.

아성다이소 관계자는 "국민가게라는 책임감 속에서 균일가 시장을 기반으로 고객의 일상을 함께 만들어가고 있다"며 "이번 채용을 통해 '국민의 생활을 함께 만들어 갈 인재'를 만나기를 기대한다"고 밝혔다. 이어 "앞으로도 실행력과 성장 잠재력을 갖춘 인재를 적극적으로 확보해, 더 많은 고객에게 가치를 제공해 나갈 것"이라고 덧붙였다.

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