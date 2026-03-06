"제조 넘어 플랫폼으로"…깨끗한나라, 창립 60주년 미래 비전 발표

전체기사 최신뉴스 GAM
2026.03.06 (금)
최현수 회장 "실행으로 증명되는 체계로 다음 60년 준비"
AI를 핵심 인프라와 접목해 운영 및 의사결정 체계 고도화

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 생활 혁신 솔루션 플랫폼 기업 깨끗한나라는 창립 60주년을 맞아 제조 기반 경쟁력을 AX(AI 전환) 인프라로 고도화하고 기술·데이터 역량을 단계적으로 강화해 나가겠다는 비전을 6일 밝혔다.

깨끗한나라는 오는 7일 창립 60주년을 맞는다. 최현수 깨끗한나라 회장은 "지난 60년간 수많은 경쟁과 위기, 산업 재편의 흐름 속에서도 방향을 잃지 않고 책임 있는 판단과 실행으로 현재의 기반을 만들었다"며 "생활 혁신 솔루션 플랫폼 정체성을 더욱 구체화하고, 플랫폼으로 연결되고 데이터로 고도화되며 실행으로 증명되는 체계를 통해 다음 60년을 준비하겠다"고 밝혔다.

깨끗한나라 창립 60주년 기념 인포그래픽 [사진=깨끗한나라]

깨끗한나라는 제조 경쟁력 중심의 성장 기반 위에 AX를 핵심 인프라로 접목해 운영 및 의사결정 체계를 고도화할 방침이다. HL(Home&Life)사업부는 데이터를 기반으로 브랜드와 고객 경험을 보다 정밀하게 연결하고, PS(Packaging Solution)사업부는 친환경 설계와 공급망 역량을 강화해 패키징 솔루션 경쟁력을 높여나갈 계획이다.

자동화와 데이터 기반 관리 체계를 통해 공장 운영을 강화하고, 글로벌 SCM 최적화를 통해 시장 대응력을 높인다. 아울러 자원순환 체계(Closed Loop)와 에너지 전환을 병행해 지속가능한 성장 기반을 강화한다는 방침이다.

이와 함께 깨끗한나라는 창립 60주년을 기념해 지난 60년의 변화 흐름과 주요 성과를 정리한 인포그래픽을 공개했다. 자료에 따르면 1996년 이후 백판지 누적 생산 약 1042만 톤을 기록했으며, 깨끗한나라·보솜이·순수한면 등 26개 생활용품 브랜드를 기반으로 제품군을 지속적으로 확장했다.

국내외 유통 채널에서 소비자 접점을 넓혀 현재는 50개국에 걸친 수출 네트워크를 운영하고 있으며, 약 1900억 원 규모의 친환경 설비 투자도 지속하면서 제조 경쟁력과 환경 대응 역량을 높이고 있다.

깨끗한나라는 인포그래픽을 통해 1966년 제지 산업 기반 구축을 시작으로 ▲사업 다각화와 해외 시장 개척 ▲생활용품 포트폴리오 확장 ▲생활문화 기업 출범 ▲생활 혁신 솔루션 플랫폼 기업 전환에 이르는 6단계 성장 이정표도 제시했다.

깨끗한나라 관계자는 "창립 60주년을 계기로 회사의 변화 흐름을 다시 정리하고, 앞으로의 방향을 한층 명확하게 설정했다"며 "제조 기반의 강점을 유지하면서도 AX·에너지·데이터 중심의 체계를 강화해 고객감동과 미래 경쟁력을 지속적으로 확보해 나갈 것"이라고 말했다.

stpoemseok@newspim.com

