깨끗한나라, 창립 60주년 감사 행사 진행… "생필품 최대 61% 할인"

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 생활 혁신 솔루션 플랫폼 기업 깨끗한나라는 창립 60주년을 맞아 고객 감사의 의미를 담은 '국민 감사 빅-쎄일'을 공식 자사몰에서 진행한다고 19일 밝혔다.
이번 행사는 지난 60년간 깨끗한나라를 사랑해준 고객들의 성원에 보답하고, 국민의 삶에 보탬이 되고자 마련된 고객 감사 프로모션이다. 화장지·생리대·물티슈·키친타올 등 일상에서 자주 사용하는 생활 필수품을 중심으로 구성해 고객들이 체감할 수 있는 실질적인 혜택을 제공하는 데 초점을 맞췄다.
깨끗한나라몰 이용 고객이라면 누구나 참여할 수 있으며, 행사 기간 동안 주요 생활용품을 최대 61% 할인된 가격에 구매할 수 있다. 특히 깨끗한나라 대표 제품과 함께 최근 출시된 신제품에도 할인 혜택이 적용된다.
행사 대상 브랜드는 ▲화장지 '깨끗한나라' ▲생리대 '순수한면', '디어스킨' ▲아기 기저귀 '보솜이' ▲반려동물용품 '포포몽' 등이다.
구매 고객을 위한 특별 이벤트도 마련했다. 행사 대상 제품을 3만원 이상 구매한 고객 중 추첨을 통해 총 12명에게 '시세이도 리바이탈 에센스 스킨 글로우 파운데이션'을 증정한다.
깨끗한나라 관계자는 "창립 60주년을 맞아 고객들의 성원에 보답하고자 이번 감사 행사를 마련했다"며 "앞으로도 고객의 일상에 실질적인 가치를 제공하는 다양한 제품과 혜택을 지속적으로 선보일 것"이라고 말했다.
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