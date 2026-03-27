수원시, 2026년 수원청년정책 담은 '청년 매거진' 제작·배포

마음건강 지원·청년공간 운영·취업역량 강화 프로그램 등 다양한 지원사업도 소개

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 청년들이 필요한 정책을 쉽고 빠르게 확인할 수 있는 2026년 수원청년정책 소개서 '청년 매거진'을 제작·배포한다고 27일 밝혔다.

청년매거진 이미지. [사진=수원시]

청년 매거진은 ▲일자리 ▲주거 ▲복지·문화 ▲교육 ▲참여·권리 등 5대 분야를 중심으로 수원시 청년정책을 한눈에 볼 수 있도록 구성했다.

▲청년 주거 패키지 ▲청년 월세 지원 ▲면접 정장 무료 대여 '청나래' ▲어학·자격시험 응시료 지원 ▲사회초년생 청년 무상교통 버스비 지원 ▲청년기본소득 ▲새빛청년상담소 운영 등 청년의 삶에 실질적으로 도움이 되는 알짜 정보를 담았다.

마음건강 지원, 청년공간 운영, 취업역량 강화 프로그램 등 다양한 지원사업도 함께 소개한다.

'청년 매거진'은 전자책 형태로도 제작돼 수원시 전자책자료홍보관(news.suwon.go.kr/ebook)에서 편리하게 열람할 수 있다.

홍보물 하단 큐알(QR)코드를 스마트폰으로 스캔하면 '청년 매거진'으로 연결된다.

수원시 관계자는 "청년들이 필요한 정보를 쉽고 빠르게 활용할 수 있도록, 흩어져 있던 청년정책 정보를 한데 모아 소개서를 제작했다"며 "청년들이 체감할 수 있는 정책을 지속해서 발굴하고 홍보하겠다"고 말했다.

ssamdory75@newspim.com