우리자산운용, '신성장TOP20 펀드' 순자산 1000억 돌파

6개월 수익률 74%, 1년 수익률 142%

삼성전자·SK하이닉스 약 40% 집중 투자

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 우리자산운용은 27일 자사 '우리나라신성장TOP20증권자투자신탁1호(주식)' 펀드가 순자산 1000억원을 돌파했다고 밝혔다.

펀드평가사 제로인에 따르면 지난 25일 기준 우리나라 신성장TOP20펀드의 최근 6개월 수익률은 74.7%, 1년 수익률은 142.6%다.

[사진=우리자산운용]

우리자산운용은 높은 수익률의 배경으로 '선택과 집중(압축 투자)' 전략을 꼽았다. 신성장TOP20 펀드는 반도체·인공지능(AI)·로봇·방산 등 국내 미래 성장을 주도할 핵심 유망 산업 내에서 주가 상승 여력과 실제 수익 창출력이 뛰어난 20여 개 기업만 선별해 집중적으로 투자한다.

특히 글로벌 AI·반도체 슈퍼사이클에 선제적으로 대응해 반도체 대장주 비중을 높인 점이 주효했다는 설명이다. 19일 기준 펀드 포트폴리오를 살펴보면 삼성전자(23.98%), SK하이닉스(14.52%) 등 국내 반도체 투톱에 약 40% 비중을 뒀다. 이어 삼성전기, 두산에너빌리티, 현대차 등 성장 수혜주도 포함됐다.

이호석 우리자산운용 주식운용2팀 팀장은 "신성장TOP20 펀드의 순자산 1000억 돌파와 수익률 1위 달성은 당사의 리서치 역량과 투자 노하우가 성과로 이어진 결과"라며 "앞으로도 시대를 관통하는 미래 성장 동력을 한발 앞서 발굴해 좋은 성과를 이어갈 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

rkgml925@newspim.com