'13개 의혹' 김병기 조사 중단 후 2주째 수사 '지지부진'

11일 3차 소환 5시간만 '건강상 이유' 조사 중단

4차 소환 일정 조율중...'늦장 수사' 비판도

[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 공천헌금 수수 등 13개의 의혹을 받고 있는 김병기 무소속 국회의원에 대한 추가 소환이 늦어지면서 수사 지연에 대한 우려가 나온다.

27일 경찰에 따르면 서울경찰청 공공범죄수사대는 김 의원 측과 4차 소환 일정을 조율 중이다. 김 의원 조사는 지난 11일 이후 2주 넘게 지연되고 있다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 공천헌금 수수 의혹 등 여러 의혹을 받고 있는 김병기 무소속 의원이 27일 오전 서울 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대에 2차 조사를 받기 위해 출석하며 입장을 밝히고 있다. 2026.02.27 ryuchan0925@newspim.com

지난 11일 김 의원은 경찰에 출석해 3차 조사를 받았다. 의혹 개수가 많은 만큼 장시간 조사가 이어질 수 있다는 예상과 달리 조사는 5시간 만에 김 의원 건강상 이유로 중단됐다. 당시 김 의원은 진술 조서에 서명을 하지 않았다고 알려졌다. 서명이 없을 경우 조서의 증거 능력은 인정되지 않는다. 현재 김 의원은 병원에 입원중이라고 전해졌다.

경찰은 김 의원 대신 주변인을 계속 조사중이다. 경찰은 26일 김 의원의 차남 김모 씨를 참고인 신분으로 불러 조사했다. 대학 편입과 취업 특혜 의혹 등을 받고 있는 김씨는 앞서 피의자 신분 조사를 받기도 했지만 이날 조사는 김 의원의 의혹에 대한 참고인 조사인 것으로 알려졌다.

경찰은 늦어지더라도 공감할 수 있는 수사 결과를 내놓겠다는 입장이지만 늦장 수사 비판은 피할 수 없게 됐다. 서울경찰청이 김 의원 관련 의혹을 전담해 수사를 본격적으로 진행한 지 약 3개월이 지났다.

김 의원은 ▲공천 헌금 수수 ▲경찰 수사 무마 ▲자녀 편입 및 취업 청탁 ▲배우자 업무추진비 유용 의혹 ▲항공사 숙박권 수수 ▲쿠팡 오찬과 인사 불이익 요구 ▲대형병원 진료 특혜 등 13개 의혹을 받고 있다. 김 의원은 혐의 대부분을 부인한다고 알려졌다.

경찰은 현재까지 김 의원 배우자와 차남, 최측근, 기업 관계자들을 불러 조사하고 자택 등을 압수수색하는 등 여러 의혹에 대한 전방위 수사를 진행했다. 다만 의혹의 핵심인 김 의원을 조사해야 수사를 마무리할 수 있는 만큼 남은 수사 일정을 조율하는 게 관건이다.

박정보 서울경찰청장은 지난 23일 기자간담회에서 김 의원 소환 일정 질문에 "조율 중"이라며 "조금 늦더라도 공감할 수 있는 수사 결과 내놓도록 하겠다"고 말했다.

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