종합특검, 국회 정무위원장실 압수수색…윤한홍 '관저 이전 의혹' 수사

[과천=뉴스핌] 김영은 기자 = 2차종합특별검사팀(특검팀)이 관저 이전 의혹과 관련해 국회 정무위원장실에 대한 강제수사에 나섰다.
김지미 특별검사보(특검보)는 26일 오후 경기 과천시에서 정례브리핑을 열고 "관저 이전 의혹과 관련해 오늘 국회 정무위 위원장실 압수수색에 착수했다"며 "윤한홍 국민의힘 의원의 관여 여부를 살펴보기 위한 수사 과정의 일환이다"고 밝혔다.
김 특검보는 "대통령 관저이전 TF 구성원으로 일한 바 있는 현 쿠팡 임직원 박모 씨에 대해서도 업체 선정 과정에 관여했는지 여부를 확인하기 위해 압수수색 영장을 집행했다"고 덧붙였다.
특검팀은 박씨에 대한 압수수색은 마쳤으나, 정무위원장실 압수수색은 아직 진행 중이라고 밝혔다.
특검팀 관계자는 "(정무위원장인) 윤 의원이 휴대전화 비밀번호 (해제를) 거부하는 등 수사에 협조하지 않았다"고 설명했다.
윤 의원은 2022년 윤석열 전 대통령 인수위 청와대 이전 TF 팀장이던 당시 관저를 서울 용산구 한남동으로 옮기는 과정에서 부당하게 개입한 의혹을 받고 있다.
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