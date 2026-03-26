오스템임플란트, 우크라이나 의료 사절단 본사 초청

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 치과 의료기기 전문기업 오스템임플란트는 예브게니 곤차르 우크라이나 보건부 차관을 비롯한 우크라이나 정부 보건의료 담당자와 현지 의료장비 회사 및 국제개발구호기구 관계자들이 지난 20일 서울 강서구 트윈타워 본사사옥을 방문했다고 26일 밝혔다.
회사에 따르면 예브게니 곤차르 차관이 이끄는 사절단 일행은 이날 트윈타워 내 오스템임플란트 중앙연구소와 제품전시관을 비롯한 주요시설을 둘러봤다. 우크라이나 정부는 모든 국민이 필요한 의료 서비스를 누릴 수 있는 기회를 보장해주는 시스템을 구축한다는 목표로 '국가 보건 전략 2030'을 추진하고 있다.
특히 우크라이나 정부는 이 전략의 실행을 위해 의료기기, 제약, 디지털 헬스케어 분야에 있는 한국 기업들의 참여를 모색하고 있으며, 오스템임플란트 방문 또한 협력 기회를 발굴하는 차원에서 이뤄졌다. 오스템임플란트의 다양한 연구개발 시설을 견학하고 주요 의료기기 제품들을 직접 체험해 본 사절단은 선도적인 기술력과 치과 전 분야에 걸친 사업 역량에 놀라움을 나타내며 믿음직하다는 반응을 보였다.
사절단은 트윈타워 방문에 앞서 같은 날 오전 한국보건산업진흥원 주관으로 열린 '한-우크라이나 비즈니스 라운드 테이블'을 통해 우리 정부 관계자와 국내 치과 및 정형외과 의료기기, 심신 재활, 디지털 헬스케어 솔루션 기업 경영진들과 협력 논의를 진행했다. 오스템임플란트의 경우 참전 군인들의 삶의 질 회복을 위한 치과 보철과 안면외상재건술, 치과 임플란트 정책 수립 등 다방면에서 협력이 가능할 것으로 예상된다.
오스템임플란트 관계자는 "우크라이나가 오랜 기간 전쟁을 치르면서 보건의료 체계와 인프라에 막심한 피해를 입은 만큼, 인도적인 차원에서라도 협력 방안을 찾아볼 계획"이라고 밝혔다.
한편 오스템임플란트는 2017년 현지법인 설립과 함께 우크라이나 시장에 본격 진출했다. 회사는 우크라이나에서도 임플란트 수술 대중화를 실현하기 위해 현지 임상교육에 힘써왔으며 전쟁 발발 이후 현재까지도 법인 운영을 유지하며 치과의사 고객들을 위한 지원을 지속하고 있다.
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