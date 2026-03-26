동해시, 청렴정책 '실행·점검·환류' 체계로 전환…부서별 이행 점검 가동

계획 수립 넘어 현장 중심 관리체계 구축, 부패 취약분야 사전 예방 강화

[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해시가 청렴정책의 무게중심을 '계획 수립'에서 '실행과 관리'로 옮기고 있다.

시는 지난 25일 '2026년 반부패·청렴정책 추진계획' 실행회의를 열고 부서별로 올해 반드시 이행해야 할 청렴과제를 점검했다. 단순한 계획 전달이 아니라 각 부서장이 직접 과제를 설명하고 이행 가능성을 따져보는 방식으로 진행해, "청렴은 회의실이 아니라 현장에서 완성된다"는 기조를 분명히 했다.

동쪽바다 중앙시장에서 청렴 캠페인을 펼치고 있다.[사진=동해시] 2026.03.26 onemoregive@newspim.com

시는 2025년 청렴도 평가 결과 분석과 감사실무위원회 의견을 토대로 올해 핵심 추진과제 2건을 선정하고 연중 이행 상황을 관리하기로 했다. 또 '실행-점검-환류' 구조를 도입해 과제가 책상 위에 머무르지 않도록 하되, 점검 결과는 즉시 제도 개선과 현장 지침에 반영한다.

부패 취약분야에 대한 사전 예방도 강화한다. 인·허가, 보조금, 계약, 공사·용역, 제·세정 등을 대상으로 8월 중 부서별 개선과제를 발굴하고, 우수사례에는 인센티브를 부여한다. 공공재정환수제도 운영 실태, 외부강의·회의 대가 수수, 비공무원 채용 과정 등에 대한 자체 점검도 병행한다.

이해충돌 방지제도 점검, 청백e-시스템 모니터링 등을 통해 문제 발생 이전 단계에서 관리하는 구조를 구축한다는 방침이다.

청렴교육 방식도 바뀐다. 법령 전달 중심의 형식적 교육에서 벗어나 문화 콘텐츠와 체험형 프로그램을 결합한 참여형 교육을 도입한다. '알아야 하는 청렴'이 아니라 '직접 느끼고 실천하는 청렴'으로의 전환이 목표다.

청렴정책의 외연도 넓힌다. 청렴서약제 운영, 공사현장 청렴문구 게시, 부패·공익신고 활성화 등을 통해 시민과 함께 만드는 청렴행정으로 확장해 나갈 계획이다.

정하연 홍보감사담당관은 "청렴은 평가를 위한 정책이 아니라 조직의 기본 작동 방식"이라며 "보여주기식이 아닌 실행과 관리 중심의 청렴정책을 통해 시민이 체감할 수 있는 변화를 만들어가겠다"고 말했다.

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