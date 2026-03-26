[재산공개] 문인 광주 북구청장 20억원 '최다'…임택 동구청장 4억원

김병내 남구청장 10억 이상…증가액 가장 높아

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주 5개 구청장 중에서 문인 북구청장이 가장 많은 재산을 보유한 것으로 집계됐다.

재산공개는 공직자윤리법에 따라 관보 등을 통해 매년 3월 정기적으로 실시되고 있다.

(왼쪽부터) 김이강 광주 서구청장, 김병내 남구청장, 문인 북구청장, 박병규 광산구청장, 임택 동구청장. [사진=본인] 2026.03.26 bless4ya@newspim.com

26일 공직윤리시스템에 공개된 재산 내역에 따르면 문인 북구청장은 작년보다 925만원 증가한 20억 1992만원의 재산을 신고했다.

부동산 자산으로는 현재가액 8억 4700여만원으로 책정된 북구 신용동 아파트가 있으며 배우자 소유인 2020년식 싼타페 차량은 현재 시세 2450만원으로 책정됐다.

금융 자산으로는 본인 예금 8억 8600여만원, 채무 1억 730만원, 배우자 예금 배우자 3억 6800여만원이 등록됐다.

김병내 남구청장은 지난해보다 1억 9800여만원 증가한 10억 3907만원의 재산을 신고했다.

5개 구청장 중에서 1년 사이에 재산 증가액이 가장 높았는데, 부동산 전세자금 대출 실행에 따른 영향이 큰 것으로 분석된다.

김이강 서구청장의 재산은 6억 996만원으로 작년보다 1억 3300여만원 증가했다. 주로 예금(본인과 직계존비속 포함)에서 자산이 늘어났는데, 작년보다 9923만원 늘어난 3억 3040만원으로 신고됐다.

박병규 광산구청장은 작년보다 6479만원 증액된 5억 1352만원으로 신고했다. 특히 채무가 작년 7585만원에서 2억 9800원으로 3배 이상 증가했다.

임택 동구청장은 지난해보다 4563만원 증가한 4억 2410만원을 신고해 5개 구청장 가운데 가장 적은 재산을 보유한 것으로 집계됐다.

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