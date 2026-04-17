신세계그룹, 리플렉션 AI와 손잡고 리테일 혁신 '속도'…오픈AI 협업 중단

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소싱부터 물류·재고까지 전 과정 AI 적용

데이터센터 구축 연계…'AI 유통' 전환 가속

오픈AI 협업 중단..."중복 투자·역량 분산 차단 일환"

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 신세계그룹이 미국 인공지능(AI) 기업 리플렉션 AI(Reflection AI)와의 협력을 강화하며 리테일 전반에 AI를 접목하는 프로젝트를 본격 추진한다.

다만 오픈AI와의 협업 논의는 중단했다. 복수 AI 파트너 운영에 따른 투자 중복과 역량 분산을 차단하고, AI 내재화에 속도를 내기 위한 '선택과 집중' 전략의 일환이다.

신세계그룹과 리플렉션 AI가 지난달 '한국 소버린 AI 팩토리 건립을 위해 진행한 전략적 파트너십 양해각서(MOU)' 협약식 모습. 사진은 왼쪽부터 미샤 라스킨(Misha Laskin) 리플렉션 AI CEO, 하워드 러트닉 미국 상무부 장관, 정용진 신세계그룹 회장. [사진=신세계그룹 제공]

◆데이터센터 건립 넘어 리테일 전반 혁신 확대

신세계그룹은 리플렉션 AI와 손잡고 상품 소싱부터 발주, 가격 책정, 물류, 재고관리, 고객관리까지 유통 전 과정에 AI를 적용하는 프로젝트를 본격 추진한다고 17일 밝혔다.

신세계그룹과 리플렉션 AI는 이날 "양사는 함께 미래 유통업에 최적화된 AI 기반 리테일 사업 모델을 구현해 생산성을 높이고 고객 만족도를 향상시킬 것"이라고 강조했다.

앞서 양사는 지난달 미국 샌프란시스코에서 양해각서(MOU)를 체결하고 AI 데이터센터 건립과 공동 운영에 합의했다. 이를 기반으로 기존 유통 사업과 AI를 결합한 새로운 사업 모델 구축에도 나섰다.

핵심은 AI 데이터센터 건립에 그치지 않고, 이를 기반으로 리테일 전반의 혁신까지 확장한다는 점이다. 양사가 힘을 합쳐 AI를 접목할 리테일 영역은 모두 6개다. 상품 소싱에서부터 발주, 가격 책정, 물류, 재고관리, 고객관리에 이르기까지 사실상 유통기업이 사업을 운영하는 모든 과정을 아우른다고 볼 수 있다.

리테일 운영 전반에 AI를 적용하면 고객이 '가장 원하는' 상품을 '제때' 찾아 공급하고 '최적의 가격'으로 판매할 수 있다.

원산지로부터의 운송과 고객에게 배달하는 배송 등 물류와 재고 관리에서도 비효율은 줄어들게 된다. 즉 생산성 증대로 기업 가치는 올라가고 고객은 더 큰 만족을 얻게 되는 것이다.

이번 프로젝트는 그룹 내 최대 상품 운영 역량과 고객 접점을 보유한 이마트가 선두에 선다. 이마트 실무진은 이달 말 방한하는 리플렉션 AI 관계자들과 실행 방안을 논의할 예정이다.

리플렉션 AI는 미샤 라스킨 최고경영자(CEO)를 포함한 핵심 인력이 방한해 경영진과 워크숍을 진행하고, AI 데이터센터 사업 모델도 구체화할 계획이다.

신세계그룹과 리플렉션 AI는 지난달 MOU 이후 현재까지 긴밀한 협업을 이어가고 있다. 양사 최고 경영진은 한미 양국을 오가며 소통하고 있고 실무진 역시 정례 화상회의를 통해 사업 논의를 진행 중이다.

◆오픈AI 협업 중단…'선택과 집중' 전략

신세계그룹은 이 과정에서 AI 협업이 중복될 경우 투자와 인력이 분산되고 시스템 효율성이 저하될 수 있다고 판단해 오픈AI와의 협업 논의를 중단하기로 결정했다. AI 파트너를 단일화해 실행 속도를 높이기 위한 판단이다.

신세계그룹 관계자는 "리플렉션 AI와의 협업을 통해 AI를 그룹 미래 성장의 핵심 축으로 삼고, 기존 사업 혁신을 가속화할 것"이라고 말했다. 오픈AI와의 협업 중단과 관련해서는 "오픈AI와의 협업 중단은 선택과 집중 전략 일환이며 AI 협업이 중복될 경우 투자와 인력이 분산되고 시스템 효율성이 저하될 수 있다고 판단했다"고 설명했다.

nrd@newspim.com