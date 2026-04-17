네추럴웨이, 폴메디와 해외시장 진출 확대 위한 MOU 체결

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중국·캄보디아·베트남 등 아시아 시장 공동 진출

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 건강기능식품 전문 OEM·ODM 기업 네추럴웨이가 기초화장품 및 기능성 제품 OEM·ODM 기업 폴메디와 전략적 협력 협약을 체결했다고 17일 밝혔다.

1999년 설립된 네추럴웨이는 기능성 원료 개발과 제품 기획, 생산 전반에 걸친 경쟁력을 보유하고 있다. GMP 기반 생산시설과 품질관리 체계를 바탕으로 음료, 과립, 정제, 환 등 다양한 제형의 제품을 개발·생산한다. 국내 최초 이중캡 생산시설과 독자적 액상 제조라인을 갖추고 있으며, 20년간 축적한 차별화된 제형 기술을 바탕으로 국내 유수 대기업과 제휴 중이다.

회사에 따르면 이번 MOU는 건강식품 및 건강기능식품 공동 연구개발, 중국·캄보디아·베트남 등 해외시장 대응 협력, 제품 개발 요청 시 공동 대응 체계 구축, 수직계열화 기반 통합 운영을 통한 사업 시너지 창출을 주요 내용으로 한다. 폴메디는 기초화장품부터 기능성 제품까지 다양한 OEM·ODM 솔루션을 제공하며 국내외 여러 브랜드로부터 신뢰받는 기업으로, 최근 인체 건강 분야로 연구 영역을 확장 중이다.

네추럴웨이 최종헌 대표(왼쪽)과 폴메디 이상국 대표가 기념촬영을 하고 있다. [사진=네추럴웨이]

네추럴웨이 최종헌 대표이사는 "경영이념에 부합하는 사업 방향성을 가진 파트너사와의 협력을 통해 제품 개발 및 사업화 속도 향상, 안정적인 생산 및 공급 체계 확보, 중장기적 파트너십 기반 매출 확대 등 다양한 영역에서 사업적 시너지가 창출될 것으로 기대한다"고 말했다.

한편 네추럴웨이는 해외 시장 확대와 생산 설비 확충을 위해 코스닥 상장을 준비 중이다. 상장을 통해 확보한 자금을 생산 설비 증설과 신성장 동력 확보에 집중 투입해 글로벌 경쟁력을 강화할 계획이며, 주관사는 삼성증권이다.

nylee54@newspim.com