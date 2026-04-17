NC AI, ADB 워크숍서 산업 맞춤형 AI 기술 발표

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

아시아 주요국 정책 결정자들 대상 풀스택 솔루션 소개

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= NC AI는 필리핀 마닐라 아시아개발은행(ADB) 본원에서 아시아 주요국 고위급 정책 결정자들을 대상으로 자사의 AI 기술을 발표했다고 17일 밝혔다.

지난 16일 개최된 이번 행사는 ADB와 과학기술정보통신부가 공동 주관한 글로벌 워크숍으로 한국의 AI 생태계 구축 사례를 개발도상국에 전파하기 위해 마련됐다. 필리핀 디지털 부처 차관급 인사를 비롯해 카자흐스탄, 우즈베키스탄, 몽골 등 아시아 주요국의 대통령실 AI 자문관 및 정부 고위 관계자들이 참석했다.

NC AI가 16일 필리핀 마닐라 아시아개발은행(ADB) 본원에서 아시아 주요국 고위급 정책 결정자들을 대상으로 자사의 AI 기술을 발표했다. [사진= NC AI]

NC AI는 산업 맞춤형 풀스택 AI 솔루션을 소개했다. 범용 AI가 해결하기 어려운 특수 산업의 도메인 데이터와 공정 프로세스를 이해하는 솔루션으로, 제조·국방·유통·콘텐츠 등 한국 주요 산업 현장의 사례를 공유했다.

NC AI는 물리적 세계를 정교하게 이해하고 제어하는 피지컬 AI와 월드모델 기술을 바탕으로 한 글로벌 확장 계획을 제시했다. 한국의 주요 산업 현장에서 검증된 AI 모델을 글로벌 시장으로 확산시키겠다는 방침이다.

NC AI는 모델 규모 경쟁에서 벗어나 실제 산업 현장의 복잡한 환경에서 즉각 작동하는 AI 개발에 집중하고 있다. 막대한 인프라 투자 없이도 최적화된 학습 구조를 통해 현장 적용이 가능하다는 입장이다.

이러한 접근 방식은 대규모 컴퓨팅 인프라 구축에 제약이 있는 아시아 국가들에게 현실적 대안이 될 수 있다는 설명이다. 제한된 환경에서도 피지컬 AI와 월드모델을 구동해 주력 산업의 생산성을 높이는 맞춤형 솔루션이다.

이연수 NC AI 대표는 "한국 산업 현장에서 검증된 공정 노하우와 AI 기술을 통합해 아시아 전역으로 전파하는 역할을 수행하겠다"고 밝혔다.

origin@newspim.com