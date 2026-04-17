"완구·캐릭터 상품 특가 판매"...손오공, 포천 물류센터 전격 개방

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손오공, 2026 패밀리 고객감사 페스티벌＆창고 오픈 세일 개최

4월26일 경기도 포천서 완구·캐릭터 상품 할인 판매 행사 진행

드래곤 길들이기 등 15개 이상 브랜드 상품...파격적 특가 판매

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 주식회사 손오공이 대규모 오프라인 이벤트 '손오공 2026 패밀리 고객감사 페스티벌 ＆ 창고 오픈 세일'을 개최한다.

손오공은 오는 26일 경기도 포천(경기도 포천시 내촌면 내리 753)에 위치한 자사 물류창고를 전면 개방하고, 완구 및 캐릭터 상품을 할인 판매하는 행사를 진행한다고 17일 밝혔다.

이번 행사는 가정의 달을 맞아 고객 감사와 소비자 접점 확대를 동시에 강화하기 위한 전략적 오프라인 이벤트로, 기존 창고 대방출 행사에서 한 단계 진화한 체험형·콘텐츠 결합형 복합 페스티벌로 기획됐다.

행사에서는 인기 완구 및 피규어, 캐릭터 상품 등 다양한 제품을 한 자리에 모아 특가로 판매하며, 일부 상품은 균일가 및 한정 수량으로 운영된다. 특히 기존 오프라인 창고 행사 대비 상품군과 물량을 대폭 확대해 소비자 선택의 폭을 넓힌 것이 특징이다.

겅기도 포천에 위치한 손오공 물류센터 창고 [사진=손오공]

대표적으로 드래곤 길들이기, 개미의 매직하우스, SOK 라이트, 레이지봇, 엘오엘, 미니벌스, 다이노얼라이브, 쿵야 시리즈 등 15개 이상의 브랜드 상품을 선보이며, 일부 제품은 정가 대비 최소 50% 이상 할인된 파격적인 특가로 판매될 예정이다.

또한 현장 방문객을 대상으로 다양한 참여형 이벤트와 체험 프로그램이 운영되며, 고객이 직접 브랜드를 경험할 수 있는 콘텐츠가 함께 제공될 예정이다.

손오공 관계자는 "이번 페스티벌은 단순한 할인 행사를 넘어 고객과 직접 소통하고 브랜드 경험을 제공하는 자리"라며 "유아와 어린이부터 키덜트까지 폭넓은 연령층을 대상으로 차별화된 혜택과 콘텐츠를 제공할 계획"이라고 밝혔다. 이어 "초저가·균일가 상품과 함께 꽝 없는 사은품 증정 이벤트 등 다양한 혜택을 마련했다"고 덧붙였다.

한편 손오공은 과거 창고 대방출 행사 및 온라인 기획전을 통해 높은 고객 관심을 이끌어온 바 있다. 특히 이번 행사는 단기적인 매출 확대 뿐 아니라 오프라인 소비자 접점 강화와 IP기반 브랜드 경험 확장을 동시에 추진하는 전략적 이벤트다. 손오공은 "이번 행사 뿐만 아니라 향후 온·오프라인을 아우르는 체험형 이벤트를 지속적으로 확대해 나갈 방침"이라고 밝혔다.

y2kid@newspim.com