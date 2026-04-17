한울반도체, 하이브리드 압흔∙전극 통합 검사기 개발 본격화

'프로젝트 하이파' 통해 검사장비 시장 공략 본격화

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 디스플레이 검사장비 전문기업 한울반도체는 하이브리드 압흔·전극 통합 검사기 개발에 본격 착수했다고 17일 밝혔다.

회사에 따르면 이번 신제품 개발로 기존 검사장비의 한계를 보완하고 향후 장비 판매 확대를 통해 지속적인 매출 성장을 추진한다는 전략이다. 시장조사업체 모르도르 인텔리전스에 따르면 글로벌 디스플레이 시장 규모는 2026년 약 1405억달러(약 207조원)에서 2031년 약 1985억달러(약 292조원)로 확대될 전망이다.

특히 유기발광다이오드(OLED)를 중심으로 한 고부가 디스플레이 수요 증가와 자동차, IT 기기 등 신규 응용처 확대가 시장 성장을 이끌고 있다. 검사장비 시장 역시 플렉시블 OLED 전환, 마이크로 발광다이오드(LED) 양산 확대, 인공지능(AI) 기반 결함 분석 기술 도입 등이 주요 성장 요인으로 꼽힌다.

한울반도체 로고 [사진=한울반도체]

한울반도체가 개발 중인 '프로젝트 하이파(HYPA, HYbrid Panel Analyzer)'는 리지드 패널용 광학 검사와 플렉시블 패널용 전극 신호 검사를 단일 플랫폼으로 통합한 것이 특징이다. 고객사는 생산라인 공간 효율을 높이고 검사 공정의 정밀성과 운영 효율을 동시에 확보할 수 있을 것으로 기대된다.

또한 이 장비는 기존 설비와의 호환성을 유지하면서 신속한 교체·적용이 가능하도록 설계했다. 고객사가 대규모 라인 개조 없이도 장비를 도입할 수 있도록 해 투자 효율을 높이고 장비 도입 시간을 최소화하도록 개발할 계획이다.

한울반도체 관계자는 "디스플레이 시장의 고부가가치화와 공정 복잡도 증가에 따라 검사장비의 역할이 더욱 중요해지고 있다"며 "하이브리드 통합 검사기를 통해 고객사의 생산성과 품질 경쟁력을 동시에 강화하고 이를 기반으로 글로벌 검사장비 시장에서 입지를 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

nylee54@newspim.com