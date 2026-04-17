한미약품, '비만약' 연내 상용화 준비 본격화…협의체 출범

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 한미약품이 GLP-1 비만신약 '에페글레나타이드(에페)'의 상용화를 위한 전사 협의체를 출범하고 본격적인 준비에 나섰다.

한미약품은 지난 13일 서울 송파구 한미 C&C 스퀘어에서 'EFPE-PROJECT-서사(敍事)' 발족식을 열고, 개발·임상·마케팅·생산·유통·커뮤니케이션 전략을 통합하는 실행 체계를 구축했다고 17일 밝혔다.

한미그룹 임주현 부회장(앞줄 왼쪽 네 번째)과 한미약품 황상연 대표이사(앞줄 왼쪽 세 번째)를 비롯한 전사적 공식 협의체 임직원들이 4월 13일 한미 C&C 스퀘어에서 열린 'EFPE-PROJECT-敍事' 발족식에서 기념촬영을 하고 있다. [사진=한미약품]

이번 협의체는 연내 시판 허가를 목표로 에페의 성공적인 상용화를 추진하기 위한 조직으로, 향후 매월 정기 회의를 통해 주요 의사결정과 전략을 논의할 예정이다.

이날 행사에는 임주현 한미그룹 부회장을 비롯해 황상연 대표이사와 주요 임원진이 참석했다. 김나영 신제품개발본부장, 박명희 국내마케팅본부장, 최인영 R&D센터장 등 핵심 책임자들도 발표자로 나섰다.

협의체 명칭인 '서사'는 에페 개발 과정에서의 도전과 극복 경험을 반영한 것으로, 한미약품은 해당 프로젝트가 회사의 핵심 가치인 창조와 혁신, 도전을 상징한다고 설명했다.

임주현 부회장은 "에페는 한미 역사상 큰 성과와 좌절을 함께 경험한 프로젝트"라며 "임직원의 헌신과 노력이 담긴 만큼 새로운 역사를 만들어 나가자"고 말했다.

개발 전략 측면에서는 비만 중심 개발을 기반으로 당뇨 적응증 확대, 실사용 데이터 기반 접근, 디지털 기술 결합 등 단계적 추진 방향이 제시됐다.

마케팅 전략에서는 에페를 '편리미엄(Convenient+Premium)' 제품으로 포지셔닝하고, 임상적 가치와 사용 편의성을 기반으로 경쟁력을 확보한다는 방침이다.

에페는 한미약품의 플랫폼 기술 '랩스커버리(LAPSCOVERY)'를 적용한 장기지속형 GLP-1 수용체 작용제로, 약물의 서서히 흡수되는 특성과 안정적인 혈중 농도 유지가 특징이다. 이를 통해 위장관계 부작용과 증량 과정 부담을 줄일 수 있을 것으로 기대된다. 임상 3상 심혈관계 결과 연구(CVOT)에서 주요 심혈관 사건 위험 감소 효과가 확인되기도 했다.

이날 행사에서는 마케팅과 생산, 유통 전략 등 상용화 전반에 대한 논의도 이어졌다. 황상연 대표이사는 "에페를 프리미엄 비만 치료제로 육성할 수 있다는 확신을 확인했다"며 "시장 요구를 반영한 실행력을 바탕으로 비만·대사 분야를 핵심 성장동력으로 키워 나가겠다"고 밝혔다.

sykim@newspim.com