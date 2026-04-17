김승연 한화 회장, 북일학원 퇴직 교사 초청 "개교 50주년 초석 감사"

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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 김승연 한화그룹 김승연 회장이 지난 16일 서울 중구 플라자호텔에 북일학원 퇴직 교사 37명을 초청해 만찬 행사를 개최했다.

17일 한화그룹에 따르면, 이날 행사에는 2007년 정년 퇴직한 엄동일 전 교장, 올해 교단을 떠난 신진수 교사, 김옥선 북일고 교장, 윤세윤 북일여고 교장 등 전현직 교사 43명이 참석했다.

김 회장은 만찬에 앞서 "북일고 개교 50주년을 맞아 북일의 초석을 다져 주신 선생님들을 모시고 감사의 마음을 전할 수 있게 돼 매우 뜻 깊게 생각한다"며 "선생님들께서 보여주신 미래 비전과 가르침은 북일 인재들의 나침반이 될 것"이라고 강조했다.

김승연 회장이 16일 북일학원 퇴직교사 초청만찬에 참석한 선생님들과 인사를 하고 있다. [사진=한화]

김 회장은 이어 "오늘 이 자리가 선생님들께 기쁨과 위안이 되기를 바란다"며 "선생님들께 깊은 존경과 감사의 말씀을 드린다"고 말했다.

엄동일 전 북일여고 교장은 인사말을 통해 한화의 사훈인 '신용과 의리'가 퇴직 후 삶의 버팀목이 된다고 말했다. 그는 "퇴직 후에도 소속감을 유지하게 한 '삼락회'(북일학원 퇴직교사 모임)에 대한 지원에 감사한다"고 사의를 밝힌 뒤 "글로벌 한화 소식을 들을 때마다 북일 교사였음이 자랑스럽다"고 했다.

북일재단 관계자는 "이번 행사는 '교육은 국가 백년대계의 초석'이라는 선대 김종희 회장의 '인재보국(人材報國)' 정신을 계승하고 실천한 것"이라며 "김종희 회장이 세운 북일학원을 발전시킨 김승연 회장의 '국가 인재 양성' 정신이 투영된 행보"라고 평가했다.

1976년 3월 6일 설립된 명문사학 북일학원에는 현재 북일고와 북일여고를 포함해 총 60학급, 1697명의 재학생과 201명의 교직원이 있다. 지난 50년간 배출된 2만 4천여 명의 졸업생들은 사회 곳곳에서 주역으로 활동하고 있다.

tack@newspim.com