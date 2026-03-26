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[MLB] 이정후, '넷플 중계' 양키스와 개막전서 4타수 무안타

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선발 웹, 5이닝 7실점 와르르... 샌프란시스코, 양키스에 0-7 영봉패

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 시범경기에서 뜨거웠던 이정후의 방망이는 침묵했고 샌프란시스코는 안방에서 완봉패했다.

이정후는 26일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클 파크에서 열린 뉴욕 양키스와 2026 메이저리그(MLB) 개막전에 5번 타자 겸 우익수로 선발 출전해 4타수 무안타에 그쳤다. 시범경기 타율 0.455, OPS 1.227를 기록했고 멕시코리그 술타네스 데 몬테레이와의 연습경기에서 2루타와 스리런홈런을 연달아 터뜨리며 물오른 타격감을 자랑했던 기대와는 다른 출발이었다.

[샌프란시스코 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=이정후가 26일(한국시간) 샌프란시스코 오라클 파크에서 열린 MLB 개막전인 뉴욕 양키스전 7회말 뜬공으로 물러나 더그아웃으로 들어가고 있다. 2026.3.26 psoq1337@newspim.com

양키스의 왼손 에이스 맥스 프리드를 상대로 한 세 차례 승부는 모두 아쉬움이 남았다. 1회 2사 1·3루 첫 타석에서 한복판 95마일대 싱커를 공략했지만 2루수 땅볼로 물러났다. 4회 두 번째 타석에선 초반 볼 2개를 골라내고도 3구째 91마일대 커터를 받아쳐 중견수 뜬공에 그쳤다.

7회 선두타자로 나선 세 번째 타석에선 130㎞대 스위퍼에 방망이를 냈지만 좌익수 플라이로 잡혔다. 9회 네 번째 타석에선 전 동료였던 카밀로 도발의 95마일대 싱커를 받아져 배럴 타구(98mph 이상의 강한 타구)를 만들어냈지만 아쉽게 중견수 정면으로 향했다. 이정후는 지난 시즌 양키스를 상대로 타율 0.444, OPS 2.171을 기록하며 강한 모습을 보였다. 

[샌프란시스코 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=이정후가 26일(한국시간) 샌프란시스코 오라클 파크에서 열린 MLB 개막전인 뉴욕 양키스와의 경기를 앞두고 동료들과 하이파이브를 하고 있다.다. 2026.3.26 psoq1337@newspim.com

양키스 선발 프리드는 6.1이닝 2피안타 1볼넷 4탈삼진 무실점으로 샌프란시스코 타선을 꽁꽁 묶고 시즌 첫 승을 따냈다.

샌프란시스코는 단 3안타에 그치며 양키스에 0-7로 완패했다. 선발 로건 웹은 5이닝 9피안타 7실점(5자책)으로 무너지며 팀이 초반부터 주도권을 내줬다. 2회에만 5실점하며 양키스 중심 타선에 집중타를 허용했고 5회에도 추가 실점하며 패전 투수가 됐다. 이번 시즌 샌프란시스코 지휘봉을 잡은 토니 바이텔로 감독은 첫 경기에서 영패 수모를 당했다.

[샌프란시스코 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=로건 웹이 26일(한국시간) 샌프란시스코 오라클 파크에서 열린 MLB 개막전인 뉴욕 양키스전 2회 투구하고 있다. 2026.3.26 psoq1337@newspim.com

양키스 타선에서는 간판타자 애런 저지가 5타수 무안타 4삼진으로 침묵했지만 지안카를로 스탠튼이 4타수 2안타 1타점, 트렌트 그리샴이 4타수 1안타 2타점, 라이언 맥마흔이 3타수 1안타 2타점 1득점으로 화력을 뒷받침하며 넷플릭스가 독점 생중계한 공식 개막전을 승리로 장식했다.

이날 4회 양키스 카바예로가 스트라이크 판정에 자동투구판정시스템(ABS) 이의 신청을 처음 했으나 판독 결과는 번복되지 않았다. MLB가 올해부터 스트라이크-볼 판정 챌린지 제도 도입 후 정규시즌에 처음 나온 이의 신청이었다.

[샌프란시스코 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=이정후가 26일(한국시간) 샌프란시스코 오라클 파크에서 열린 MLB 개막전인 뉴욕 양키스전 6회초 뜬공을 잡아내고 있다. 2026.3.26 psoq1337@newspim.com

​최근 현지 언론에서 "이정후가 계약 규모에 비해 아직 기대만큼의 활약을 보여주지 못했다"면서 "젊은 나이와 잠재력을 감안하면 반등 여지는 충분하다"고도 평가했다. 이에 대해 샌프란시스코 언론은 이정후의 기복에 대해 "KBO리그와는 비교할 수 없는 장거리 이동, 긴 일정, 새로운 문화 적응이 한꺼번에 닥치면서 시즌 후반 체력이 크게 떨어졌다"며 이번 시즌 반등을 기대했다.

psoq1337@newspim.com

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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