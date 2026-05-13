현대로템, 루마니아 방산전시회서 무인체계 기술 선보인다

AI 핵심 요약beta
- 현대로템이 13일 루마니아 부쿠레슈티 BSDA 2026에 참가해 무인체계 기술을 시연한다.
- HR-셰르파 대드론 방어, 다족보행로봇 합동 작전, 무인소방로봇 주행 등 시연한다.
- 방산·철도 사업과 협력사 장비를 소개하며 K2 전차를 전시한다.
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 현대로템은 13일부터 루마니아 부쿠레슈티에서 열리는 동유럽 최대 규모 방산 전시회 'BSDA 2026'에 참가해 무인체계 기술을 시연한다고 밝혔다.
루마니아 국방부가 후원하는 BSDA는 흑해 인근 지역 최대 규모의 방산 전시회로 격년으로 개최된다. 현대로템은 2024년 처음 참가한 이후 올해도 참여하고 있다.
이번 전시회에서 현대로템은 다목적 무인차량 'HR-셰르파', 무인소방로봇, 다족보행로봇 등을 선보인다. 야외 부스에서는 실제 운영환경을 기반으로 한 시연 프로그램을 진행한다. HR-셰르파의 대드론 방어 작전, 다족보행로봇과 HR-셰르파의 합동 작전, 무인소방로봇의 주행 및 기능 시연 등 3가지가 예정돼 있다.
현대로템은 방산과 철도를 결합한 사업 역량도 소개한다. K2 전차, 다목적 무인차량, 차륜형장갑차 등 방산 사업과 고속열차, 전동차, 수소 모빌리티·인프라 등 철도 사업을 아우르는 기술력을 알린다. 전시회에서는 EMU-370, KTX-청룡 등 최신 고속열차와 수소 기반 철도 모빌리티, 수소 생산 및 충전 설비를 표현한 축소 모형을 전시한다.
부스 내에는 협력사들을 위한 전시 공간인 상생협력존을 마련했다. 전차와 다목적 무인차량 등 주요 제품 개발에 협업하는 협력사 장비들이 전시되는 공간으로, 국내 방산 생태계의 경쟁력을 알리고 해외 시장 동반 진출을 지원한다.
부스 앞에는 K2 전차가 전시되며, 부스 내부에서는 구난전차, 교량전차, 장애물개척전차, 30t급 차륜형장갑차 등 지상무기체계 제품들을 선보인다. 전시회는 15일까지 진행된다.
y2kid@newspim.com