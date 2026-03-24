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美메이저리그 26일 개막... '이정후 양키스전' 넷플릭스 독점 중계

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김하성·송성문 부상-김혜성 마이너로... 고우석·배지환 마이너서 도전 이어가
오타니 투타 겸업 이도류로 나서... 다저스, 월드시리즈 3연속 우승 대업 도전

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 2026시즌 메이저리그(MLB)가 막을 올리지만, 개막 무대에 서는 한국인 선수는 이정후 한 명뿐이다. 나머지 한국인 빅리거들은 부상과 로스터 경쟁에 밀려 마이너리그 또는 부상자 명단에서 시즌을 시작한다.

MLB 정규시즌은 26일(한국시간) 샌프란시스코 오라클파크에서 열리는 뉴욕 양키스-샌프란시스코 자이언츠 개막전으로 시작한다. 이 경기는 MLB 전체 공식 개막전이자 넷플릭스의 첫 MLB 라이브 중계 경기로 전 세계로 생중계된다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이정후. [사진=샌프란시스코] 2026.03.24 psoq1337@newspim.com

​이정후는 2024년 어깨 탈구 수술로 시즌을 통째로 날린 뒤 지난해 150경기에서 타율 0.266, 8홈런, 55타점, 10도루, OPS 0.734로 기대에 못 미쳤다. 그러나 올 스프링캠프에서는 8경기 타율 0.455(22타수 10안타), 1홈런, 4타점, OPS 1.227로 메이저 입성 후 가장 좋은 시범경기 성적을 올리며 반등 신호를 보냈다.

샌프란시스코가 리그 최고 수준 중견수 수비를 자랑하는 해리슨 베이더를 영입하면서 이정후는 우익수로 자리를 옮겼다. 상대적으로 수비 부담이 줄어든 만큼 타석에서의 생산성이 더 중요해졌다. 지난해 양키스 원정에서 한 경기 2홈런을 터뜨리며 '전국구'로 떠올랐던 그가,넷플릭스 MLB 첫 중계라는 상징적인 무대에서 다시 한 번 존재감을 보여줄 수 있을지 주목된다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 김하성. [사진=로이터] 2026.01.19 psoq1337@newspim.com

한국인 빅리거 중 맏형인 김하성(애틀랜타)은 부상자 명단(IL)에서 시즌 개막을 맞는다. 김하성은 1월 국내에서 빙판길에 넘어지며 오른손 중지 힘줄이 파열돼 수술을 받았고, 재활 기간은 4~5개월로 잡혔다. 애틀랜타 구단은 김하성의 복귀 시점을 5월 초중순으로 예상하고 있다. 지난해 어깨 수술 여파, 잔부상, 방출과 이적을 거쳐 어렵게 반등 발판을 마련한 만큼 복귀 이후 시즌 후 재FA를 향한 '가치 증명'이 관건이다.

송성문 역시 개막은 IL에서 맞는다. 그는 1월 개인훈련 도중 오른쪽 옆구리 내복사근을 다친 뒤 재활에 전념했고 스프링캠프에서는 시범경기 타율 0.250 안팎, 1홈런을 기록하며 감각을 끌어올리다가 3월 초 부상이 재발했다. 최근 시범경기 최종전에서 복귀해 타율 0.235(17타수 4안타), 1홈런으로 실전 감각을 점검했지만 샌디에이고는 그를 개막 IL에 올려 트리플A 엘패소에서 재활 경기를 치르게 한 뒤 4월 중순 전후 빅리그 콜업을 검토할 계획이다.

[피닉스 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=김혜성이 21일(현지시간) MLB 애슬레틱스와의 시범경기 1회 타석에서 투구를 피하고 있다. 2026.3.21 psoq1337@newspim.com

LA 다저스 김혜성은 시범경기에서 9경기 타율 0.407(27타수 11안타), 1홈런, 6타점, 8득점, OPS 0.967로 맹타를 휘둘렀다. 그럼에도 다저스는 23일 그를 트리플A 오클라호마시티로 내려보냈다. 구단은 김혜성이 이번 스프링에서 삼진 8개, 볼넷 1개로 삼진 비율이 높아졌다는 점을 문제로 지적하며 '타격 메커니즘 보완이 필요하다'는 판단을 내렸다.

피츠버그에서 방출된 뒤 뉴욕 메츠로 이적한 배지환도 빅리그 문턱을 넘지 못했다. 초청 선수 자격으로 메츠 스프링캠프에 참가한 그는 11경기 타율 0.294, 1홈런, 2타점, 3볼넷, 6삼진으로 나쁘지 않은 모습을 보였지만, 메츠는 대규모 로스터 이동과 함께 그를 마이너 캠프로 내렸다. 메츠의 두터운 외야·유틸 자원 뎁스를 고려하면 트리플A에서 압도적인 성적을 내야 콜업 기회를 잡을 수 있다는 평가다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = WBC 대만전에 출전해 투구하는 고우석. [사진=로이터] 2026.03.24 psoq1337@newspim.com

고우석은 디트로이트 타이거스 산하 트리플A 털리도에서 시즌을 시작한다. 2024년 샌디에이고와 2+1년, 최대 940만달러에 계약하고 미국에 진출했지만, 지난 2년간 빅리그 마운드를 밟지 못한 채 트레이드·방출을 거듭하며 마이너에 머물렀다. 올겨울 디트로이트와 마이너 계약을 맺고 재도전에 나섰지만 시범경기 1경기에서 0.2이닝 2피홈런 4실점으로 무너지며 임팩트를 남기지 못했다. 다만 2026 WBC에서 3경기 3.2이닝 비자책 1실점의 눈부신 호투를 펼치며 '아직 통할 수 있다'는 가능성을 보여준 점은 긍정적이다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 오타니 쇼헤이 [사진=로이터] 2026.03.24 psoq1337@newspim.com

WBC에서 각 나라를 대표해 뛰었던 스타들은 이제 MLB 구단 유니폼을 입고 다시 만난다. 이번 시즌 가장 큰 화제의 중심은 단연 오타니 쇼헤이를 앞세운 LA 다저스다. 다저스는 지난 두 시즌 연속 월드시리즈를 제패하며 막강 전력을 과시했고 3연속 우승이라는 대업에 도전한다. MLB에서 마지막으로 3연속 월드시리즈 우승을 차지한 팀은 1998~2000년 뉴욕 양키스다. 올해 오타니는 다저스 유니폼을 입고 처음으로 '이도류'로 시즌 개막을 맞는다.

WBC 준우승을 맛본 '캡틴' 애런 저지(양키스)는 팀의 17년 만의 월드시리즈 우승을 노리고, 베네수엘라를 WBC 첫 우승으로 이끈 로날드 아쿠냐 주니어(애틀랜타)는 2021년에 이어 두 번째 반지를 정조준한다. 지난해 월드시리즈에서 다저스와 명승부를 펼친 토론토는 KBO MVP 출신 코디 폰세를 영입하는 등 전력을 보강해 재도전에 나선다.

psoq1337@newspim.com

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뉴스핌 4월 9일 '서울이코노믹포럼' [서울=뉴스핌] 김범주 기자 = 종합뉴스통신사 뉴스핌이 오는 4월 9일 서울 여의도 페어몬트호텔 그랜드볼룸에서 '제14회 서울이코노믹포럼'을 개최한다. 이번 포럼은 '이재명 정부, AI 시대 신성장 동력 빌드업을 위한 제언'을 주제로, AI(인공지능), 정치 정쟁 해소, 주거복지, 지방경제 등 각 분야에서 전문가로 인정받는 여야 정치인들이 참여해 한국 경제의 새로운 성장 전략을 논의한다. 행사는 오전 9시 개회식을 시작으로 총 5개 세션 토론과 강연으로 진행된다. 포럼에서는 인공지능(AI) 시대의 국가 전략과 정치·사회 구조 개혁 방향을 폭넓게 논의될 예정이다. 첫 번째 세션에서는 'AI 혁명 도래, 교육과 사회는 뭘 준비해야 하나'를 주제로 토론이 열린다. 이준석 개혁신당 대표와 차지호 더불어민주당 의원이 토론자로 참여하며 윤동열 건국대 경영학과 교수가 사회를 맡는다. AI 기술 확산이 노동시장과 교육 시스템에 미치는 영향을 진단하고 인재 양성 전략과 사회 제도 개편 방향을 모색할 예정이다. 두 번째 세션에서는 '정치 정쟁에서 실용으로 대전환'을 주제로 여야 정치권 인사들이 토론에 나선다. 한병도 더불어민주당 원내대표, 송언석 국민의힘 원내대표, 서왕진 조국혁신당 원내대표, 천하람 개혁신당 원내대표가 참여한다. 윤종빈 한국정치학회장이 사회자로 나선다.  해당 세션에서는 정치 양극화와 정쟁 중심 정치 구조를 넘어 경제 성장과 민생 문제 해결을 위한 정치 시스템의 전환 방향이 논의될 전망이다. 세 번째 세션에서는 '주거 복지는 저출산 극복의 필수품…여야 합의로 중장기 플랜 만든다'를 주제로 토론이 진행된다. 염태영 더불어민주당 의원과 송석준 국민의힘 의원이 참여하며 이창무 한양대 도시공학과 교수가 사회를 맡는다. 주거 안정 정책이 출산율과 인구 구조에 미치는 영향을 중심으로 장기적인 주거 정책 방향과 정치권 합의 가능성이 논의될 예정이다. 네 번째 세션에서는 '지방경제 살려 한국의 잠재성장률을 키우자' 주제로 지역균형 발전과 산업 전략을 다룬다. 복기왕 더불어민주당 의원과 이종배 국민의힘 의원이 토론에 참여하며 채지민 성신여대 지리학과 교수가 사회와 주제 발표를 맡는다. 해당 세션에서는 신내생적 산업 전략과 창업 생태계 구축을 중심으로 지방경제의 새로운 성장 모델을 제시할 예정이다. 마지막 다섯 번째 세션에서는 '100년 만에 다시 엄습하는 파시즘'을 주제로 홍성국 더불어민주당 국가경제자문회의 의장이 강연을 진행한다. 홍 의장은 글로벌 정치경제 질서 변화와 민주주의 위기, 극단주의 정치 확산이 경제와 사회 구조에 미치는 영향을 진단할 예정이다. 포럼은 뉴스핌TV 유튜브 채널을 통해 생중계될 예정이다. 뉴스핌은 포럼 참가자에게 소정의 기념품을 제공한다. wideopen@newspim.com 2026-03-23 11:02
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李지지율 TK서 4.8%p나 올라 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 지지율이 3주 연속 상승하며 62.2%를 기록했다는 여론조사 결과가 23일 나왔다. 리얼미터가 이날 공개한 3월3주차 주간집계 결과를 보면 이 대통령의 국정 수행 긍정평가는 지난주보다 1.9%포인트(p) 오른 62.2%로 조사됐다. 중동 상황 여파로 인한 국가적 위기 상황에서 이 대통령의 발 빠른 대응이 지지율을 견인한 것으로 해석된다. 3월 3주차 대통령 국정 수행 평가 [그래프=리얼미터] 부정 평가는 32.5%로 2.5%p 하락했다. '잘 모르겠다'는 응답은 5.3%였다. 리얼미터는 "중동 사태에 대한 전쟁 추경(추가경정예산) 편성, 석유 최고가격제, 차량 5부제 검토 등 선제적 민생 대응이 위기 관리 능력으로 긍정 평가를 받은 결과로 보인다"고 분석했다. 권역별로 보면 대구·경북이 46.6%로 4.8%p 상승하며 가장 큰 폭으로 올랐다. 이어 광주·전라가 88.6%로 4.5%p 상승했고, 대전·세종·충청 68.8%로 4.3%p 올랐다. 반면 서울은 55.1%로 4.7%p 내렸다.  3월 3주차 정당 지지도 [그래프=리얼미터] 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 53.0%로 2주째 50%대를 유지했다. 상승세는 3주째 이어지고 있다. 반면 국민의힘은 3주 연속 하락하며 28.1%로 집계됐다. 국민의힘 지지율이 20%대로 내려앉은 것은 지난해 7월 5주차(27.2%) 이후 7개월 만이다. 이어 개혁신당이 1.2%p 오른 4.0%, 조국혁신당은 0.4%p 오른 3.0%, 진보당은 0.6%p 내린 0.8%였다. 무당층은 0.1%p 증가한 9.1%다. 리얼미터는 이 대통령의 지지율 상승 영향으로 민주당이 동반 상승했다고 진단했다. 이와 함께 국민의힘의 공천 갈등으로 인한 반사이익 효과도 있다고 짚었다.  여론조사는 에너지경제신문 의뢰로 진행됐으며, 대통령 국정 수행 평가는 16~20일 동안 전국 18세 이상 유권자 2513명을 대상으로 실시했다. 응답률은 5.9%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2%p다. 정당 지지도 조사는 19~20일 동안 유권자 1005명을 대상으로 했다. 응답률 5.3%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 두 조사 모두 무선(100%) 자동응답 방식으로 진행됐다.  자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. the13ook@newspim.com 2026-03-23 08:45

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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