美메이저리그 26일 개막... '이정후 양키스전' 넷플릭스 독점 중계

김하성·송성문 부상-김혜성 마이너로... 고우석·배지환 마이너서 도전 이어가

오타니 투타 겸업 이도류로 나서... 다저스, 월드시리즈 3연속 우승 대업 도전

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 2026시즌 메이저리그(MLB)가 막을 올리지만, 개막 무대에 서는 한국인 선수는 이정후 한 명뿐이다. 나머지 한국인 빅리거들은 부상과 로스터 경쟁에 밀려 마이너리그 또는 부상자 명단에서 시즌을 시작한다.

MLB 정규시즌은 26일(한국시간) 샌프란시스코 오라클파크에서 열리는 뉴욕 양키스-샌프란시스코 자이언츠 개막전으로 시작한다. 이 경기는 MLB 전체 공식 개막전이자 넷플릭스의 첫 MLB 라이브 중계 경기로 전 세계로 생중계된다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이정후. [사진=샌프란시스코] 2026.03.24 psoq1337@newspim.com

​이정후는 2024년 어깨 탈구 수술로 시즌을 통째로 날린 뒤 지난해 150경기에서 타율 0.266, 8홈런, 55타점, 10도루, OPS 0.734로 기대에 못 미쳤다. 그러나 올 스프링캠프에서는 8경기 타율 0.455(22타수 10안타), 1홈런, 4타점, OPS 1.227로 메이저 입성 후 가장 좋은 시범경기 성적을 올리며 반등 신호를 보냈다.

샌프란시스코가 리그 최고 수준 중견수 수비를 자랑하는 해리슨 베이더를 영입하면서 이정후는 우익수로 자리를 옮겼다. 상대적으로 수비 부담이 줄어든 만큼 타석에서의 생산성이 더 중요해졌다. 지난해 양키스 원정에서 한 경기 2홈런을 터뜨리며 '전국구'로 떠올랐던 그가,넷플릭스 MLB 첫 중계라는 상징적인 무대에서 다시 한 번 존재감을 보여줄 수 있을지 주목된다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 김하성. [사진=로이터] 2026.01.19 psoq1337@newspim.com

한국인 빅리거 중 맏형인 김하성(애틀랜타)은 부상자 명단(IL)에서 시즌 개막을 맞는다. 김하성은 1월 국내에서 빙판길에 넘어지며 오른손 중지 힘줄이 파열돼 수술을 받았고, 재활 기간은 4~5개월로 잡혔다. 애틀랜타 구단은 김하성의 복귀 시점을 5월 초중순으로 예상하고 있다. 지난해 어깨 수술 여파, 잔부상, 방출과 이적을 거쳐 어렵게 반등 발판을 마련한 만큼 복귀 이후 시즌 후 재FA를 향한 '가치 증명'이 관건이다.

송성문 역시 개막은 IL에서 맞는다. 그는 1월 개인훈련 도중 오른쪽 옆구리 내복사근을 다친 뒤 재활에 전념했고 스프링캠프에서는 시범경기 타율 0.250 안팎, 1홈런을 기록하며 감각을 끌어올리다가 3월 초 부상이 재발했다. 최근 시범경기 최종전에서 복귀해 타율 0.235(17타수 4안타), 1홈런으로 실전 감각을 점검했지만 샌디에이고는 그를 개막 IL에 올려 트리플A 엘패소에서 재활 경기를 치르게 한 뒤 4월 중순 전후 빅리그 콜업을 검토할 계획이다.

[피닉스 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=김혜성이 21일(현지시간) MLB 애슬레틱스와의 시범경기 1회 타석에서 투구를 피하고 있다. 2026.3.21 psoq1337@newspim.com

LA 다저스 김혜성은 시범경기에서 9경기 타율 0.407(27타수 11안타), 1홈런, 6타점, 8득점, OPS 0.967로 맹타를 휘둘렀다. 그럼에도 다저스는 23일 그를 트리플A 오클라호마시티로 내려보냈다. 구단은 김혜성이 이번 스프링에서 삼진 8개, 볼넷 1개로 삼진 비율이 높아졌다는 점을 문제로 지적하며 '타격 메커니즘 보완이 필요하다'는 판단을 내렸다.

피츠버그에서 방출된 뒤 뉴욕 메츠로 이적한 배지환도 빅리그 문턱을 넘지 못했다. 초청 선수 자격으로 메츠 스프링캠프에 참가한 그는 11경기 타율 0.294, 1홈런, 2타점, 3볼넷, 6삼진으로 나쁘지 않은 모습을 보였지만, 메츠는 대규모 로스터 이동과 함께 그를 마이너 캠프로 내렸다. 메츠의 두터운 외야·유틸 자원 뎁스를 고려하면 트리플A에서 압도적인 성적을 내야 콜업 기회를 잡을 수 있다는 평가다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = WBC 대만전에 출전해 투구하는 고우석. [사진=로이터] 2026.03.24 psoq1337@newspim.com

고우석은 디트로이트 타이거스 산하 트리플A 털리도에서 시즌을 시작한다. 2024년 샌디에이고와 2+1년, 최대 940만달러에 계약하고 미국에 진출했지만, 지난 2년간 빅리그 마운드를 밟지 못한 채 트레이드·방출을 거듭하며 마이너에 머물렀다. 올겨울 디트로이트와 마이너 계약을 맺고 재도전에 나섰지만 시범경기 1경기에서 0.2이닝 2피홈런 4실점으로 무너지며 임팩트를 남기지 못했다. 다만 2026 WBC에서 3경기 3.2이닝 비자책 1실점의 눈부신 호투를 펼치며 '아직 통할 수 있다'는 가능성을 보여준 점은 긍정적이다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 오타니 쇼헤이 [사진=로이터] 2026.03.24 psoq1337@newspim.com

WBC에서 각 나라를 대표해 뛰었던 스타들은 이제 MLB 구단 유니폼을 입고 다시 만난다. 이번 시즌 가장 큰 화제의 중심은 단연 오타니 쇼헤이를 앞세운 LA 다저스다. 다저스는 지난 두 시즌 연속 월드시리즈를 제패하며 막강 전력을 과시했고 3연속 우승이라는 대업에 도전한다. MLB에서 마지막으로 3연속 월드시리즈 우승을 차지한 팀은 1998~2000년 뉴욕 양키스다. 올해 오타니는 다저스 유니폼을 입고 처음으로 '이도류'로 시즌 개막을 맞는다.

WBC 준우승을 맛본 '캡틴' 애런 저지(양키스)는 팀의 17년 만의 월드시리즈 우승을 노리고, 베네수엘라를 WBC 첫 우승으로 이끈 로날드 아쿠냐 주니어(애틀랜타)는 2021년에 이어 두 번째 반지를 정조준한다. 지난해 월드시리즈에서 다저스와 명승부를 펼친 토론토는 KBO MVP 출신 코디 폰세를 영입하는 등 전력을 보강해 재도전에 나선다.

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