홍석현 중앙홀딩스 회장, BGF리테일 지분도 매각

AI 핵심 요약beta
- 홍석현 회장이 23일 BGF리테일 지분을 추가 매각했다
- 이번 매각으로 홍 회장 BGF리테일 지분율은 3.17%서 1.02%로 낮아졌다
- 중앙그룹 계열사가 잇따라 회생절차에 들어가며 유동성 문제가 불거졌다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 홍석현 중앙홀딩스 회장이 보유 중이던 BGF리테일 지분을 추가로 매각했다.
23일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 홍 회장은 지난 18일과 22~23일 세 차례에 걸쳐 BGF리테일 주식 37만878주를 장내에서 매도했다.
이번 매각으로 홍 회장의 BGF리테일 지분율은 기존 3.17%에서 1.02%로 낮아졌다.
홍 회장은 이에 앞서 지난 11일부터 17일까지 다섯 차례에 걸쳐 지주회사 BGF 주식 102만1212주 전량을 장내 매도한 바 있다. 홍 회장의 잇따른 지분 매각은 최근 불거진 중앙그룹의 유동성 문제와 무관하지 않은 것으로 보인다.
중앙그룹 계열사들은 최근 연이어 회생절차에 들어갔다. 종합편성채널 JTBC는 지난 12일 만기가 도래한 206억원 규모의 유동화 차입금을 상환하지 못해 채무불이행(디폴트)을 선언했다.
이후 14일에는 중앙홀딩스와 콘텐트리중앙, 중앙피앤아이, 메가박스중앙이 서울회생법원에 회생절차 개시를 신청했으며, JTBC도 다음 날인 15일 회생절차를 신청했다.
sykim@newspim.com