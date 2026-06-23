도서 '요즘 당근 AI 개발' 집필진, '디딤씨앗통장'에 1487만원 후원

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

추가 발생 인세도 후원 의사 밝혀

권우석 대표 "아동 미래 보탬 되길"





[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 도서 '요즘 당근 AI 개발' 집필진이 취약계층 아동 자립을 지원하는 '디딤씨앗통장'에 인세 약 1487만원을 기부했다.

국가아동권리보장원은 23일 서울 중구 본원 대회의실에서 중고거래 플랫폼 '당근' 구성원으로 이뤄진 도서 '요즘 당근 AI 개발' 공동 집필진과 함께 '디딤씨앗통장 후원금' 전달식을 개최했다고 밝혔다.

기사 이해를 돕기 위해 생성형 AI로 제작한 이미지 [일러스트=제미나이]

디딤씨앗통장은 보호대상아동, 취약계층 아동이 일정 금액을 저축하면 정부가 저축액의 2배를 월 최대 10만원까지 매칭 지원하는 사업이다. 적립금은 18세 이후 학자금, 주거 마련 등 아동 자립을 위해 활용된다.

이번 후원은 당근 구성원 11명이 공동 집필한 도서 '요즘 당근 AI 개발'의 인세 전액을 디딤씨앗통장 사업에 전달하면서 이뤄졌다. 전달된 후원금은 총 1487만6057원이다. 전달된 후원금은 '디딤씨앗통장' 가입 아동의 자산을 형성하는 데 활용될 예정이다.

당근 구성원은 향후 추가로 발생하는 인세도 디딤씨앗통장 사업에 후원한다고 밝혔다. 참석자들은 도서 집필 과정과 후원에 참여하게 된 배경을 나누고 디딤씨앗통장 가입 아동들이 자신의 가능성을 믿고 미래를 준비해 나가기를 응원하는 메시지를 전했다.

권우석 공동 집필 대표는 "도서 집필을 통해 얻은 성과를 사회에 다시 나누고 싶다는 마음으로 이번 후원에 참여하게 됐다"며 "작은 정성이지만 아동들이 자신의 꿈을 키우고 미래를 준비하는 데 보탬이 되길 바란다"고 했다.

김유임 국가아동권리보장원 김유임 원장은 "이번 후원은 당근 구성원들이 도서 집필을 통해 얻은 성과를 아동의 미래를 위한 나눔으로 확장했다는 점에서 더욱 뜻깊다"며 "전달된 후원금은 디딤씨앗통장 가입 아동들이 자립의 기반을 마련하고 자신의 가능성을 키워가는 데 소중히 사용될 것"이라고 강조했다.

sdk1991@newspim.com