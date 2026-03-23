[MLB] 김혜성, 시범경기 타율 0.407에도 마이너리그행 '충격'

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 김혜성(LA 다저스)이 개막 로스터 문턱을 넘지 못했다. 다저스는 23일(한국 시각) 김혜성을 트리플A 오클라호마시티 코메츠로 내려보냈다. 김혜성은 지난해에 이어 2년 연속 마이너리그에서 시즌을 시작하게 됐다.

김혜성은 스프링캠프에서 9경기에 나서 타율 0.407(27타수 11안타), 1홈런, 6타점, 5도루, OPS 0.967을 기록했다. 출전한 9경기에서 모두 안타를 때려냈고, 주루에서는 메이저리그 최정상급 스피드를 재확인했다.

내야수 경쟁자 알렉스 프릴랜드는 18경기 타율 0.116(43타수 5안타), OPS 0.519에 그쳤다. 안타는 절반도 안 되는 경기 수에서 김혜성이 두 배 이상 더 때려냈다. 출루와 장타를 더한 OPS에서도 훨씬 높았다.

[피닉스 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=김혜성이 21일(현지시간) MLB 애슬레틱스와의 시범경기 1회 타석에서 투구를 피하고 있다. 2026.3.21 psoq1337@newspim.com

다저스 구단 홈페이지는 "혜성의 스윙에 교정할 부분이 있다고 판단했다"고 이번 결정을 설명했다. 시범경기 27타수 동안 삼진 8개, 볼넷 1개라는 수치가 특히 도마 위에 올랐다. 같은 기간 프릴랜드도 삼진을 11개 당했지만 43타수에서 나온 기록이고, 볼넷은 팀 내 최다 수준인 11개를 골라냈다. 타율보다 존에서 공을 고르고 선구안을 프런트가 더 높게 평가했다는 이야기다. 미국 스포츠 매체 디애슬레틱도 "다저스는 단순 타율보다 타석 내용과 장기적인 적응 가능성을 더 크게 본 것으로 보인다"고 전했다.

데이브 로버츠 다저스 감독은 "프릴랜드와 김혜성 중 누구를 선택하더라도 타당한 이유가 있다"며 "김혜성은 아직 많은 경기를 치르지 못했고, 프릴랜드는 기록은 아쉽지만 타석에서 좋은 모습을 보였다"고 말했다. 김혜성이 2026 월드베이스볼클래식(WBC)에 참가하며 캠프를 비운 시간도 변수였다.

김혜성은 지난해에도 트리플A에서 시즌을 시작했지만 5월 콜업 이후 유틸리티 자원으로 존재감을 입증했다. 메이저리그 71경기에서 타율 0.280(161타수 45안타), 3홈런, 17타점, 13도루를 기록하며 공격과 수비, 주루를 오가는 멀티 플레이를 보여줬다.

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