장흥군, 회진 진목지구 농촌공간정비사업 선정…83.8억원 확보

[장흥=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 장흥군이 농림축산식품부가 주관한 '2026년 농촌공간정비사업' 공모에서 전남 지역 중 유일하게 최종 선정돼 총 83억 8000만원의 사업비를 확보했다.
'농촌공간정비사업'은 악취나 폐기물 처리시설 등 농촌 내 위해시설을 이전·정비해 생활환경을 개선하고 농촌의 주거·생산·휴식 공간 기능을 재구조화하는 국비 지원 사업이다.
이번 사업은 회진면 진목마을 일원에서 추진된다. 진목마을은 마을 중심부에 위치한 가축분뇨 처리시설과 폐기물 처리업체 2곳에서 발생한 악취로 주민 피해가 지속되면서 귀농·귀촌이 기피되는 지역으로 지목돼 왔다.
군은 문제 해결을 위해 주민과 사업자 간 협의를 거쳐 공모를 준비해왔으며 선정에 따라 2030년까지 5개년 계획으로 정비 사업을 진행한다. 정비 부지에는 주민공유쉼터와 산책로 등을 조성하고, 슬레이트 지붕 정비 등 주거환경 개선사업도 병행할 예정이다.
장흥군 관계자는 "이번 사업을 통해 농촌다움을 회복하고 주민이 살기 좋은 환경을 마련하겠다"며 "농촌공간 재생을 통한 삶의 질 향상 지원을 지속적으로 확대하겠다"고 말했다.
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