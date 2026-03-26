한국투자증권, RIA 출시 초기 가입자 1만명 돌파

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국금융지주 자회사 한국투자증권은 지난 23일 출시한 '국내시장 복귀계좌(Reshoring Investment Account·RIA)'가 3영업일 만에 가입자 1만 계좌를 돌파했다고 26일 밝혔다.

RIA는 해외주식투자 매도 자금을 국내 주식에 재투자할 경우 일정 요건 충족 시 양도소득세 부담을 완화해 주는 정책 연계형 계좌다.

회사에 따르면 해외 투자 경험을 보유한 개인투자자들이 세제 혜택과 국내시장 재진입 기회를 동시에 고려하면서, 출시 초기부터 빠른 참여로 이어진 것으로 분석된다.

[사진=한국투자증권]

RIA의 확산 속도는 기존 절세형 투자상품과 비교해도 두드러진다. 2021년 3월 도입된 중개형 개인종합자산관리계좌(ISA)가 가입자 1만명 달성까지 한 달 이상 소요된 것과 달리, RIA는 단기간 내 동일 수준에 도달하며 시장의 높은 관심을 확인했다.

한국투자증권은 제도 도입 취지에 맞춰 투자자 보호 및 안정적 운용 기반 마련에도 중점을 두고 개선했다. 글로벌 투자은행 리서치 제공, 모바일 투자 환경 고도화 등 투자 접근성과 편의성을 지속적으로 강화한 결과 '한국투자' 앱의 3월 일평균 이용자 수(DAU)는 전월 대비 13% 증가했다.

한국투자증권 관계자는 "RIA는 정부의 환율 안정 및 국내 투자 유도라는 정책 방향과 투자자의 국내투자 확대라는 실질적 니즈가 결합된 상품"이라며 "제도적 취지가 시장에서 실제 자금 흐름으로 이어지는 초기 모습을 확인했다는 점에서 의미가 있다"고 말했다. 이어 "향후에도 정책 취지에 부합하는 투자 환경 조성과 안정적인 제도 정착을 위해 지속적으로 노력하겠다"고 덧붙였다.

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