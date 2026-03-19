한국투자증권 ISA 100만 돌파…연 5% RP 출시

최대 160만원 리워드 제공
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국투자증권은 ISA 중개형 계좌 100만 개 돌파를 기념해 ISA 전용 연 5% 환매조건부채권(RP) 특판 상품을 19일 출시했다.
이번 상품은 31일 만기의 단기 투자 상품으로 총 1000억원 한도로 판매된다. 한도 소진 시 조기 마감된다.
ISA 중개형 계좌를 통해 가입할 수 있으며 단기 자금 운용 수요에 대응하는 구조다.
같은 기간 리워드 이벤트도 병행한다. 오는 31일까지 계좌 개설, 입금, 거래 조건을 충족한 고객에게 최대 160만원 규모 혜택을 제공한다.
신규 계좌 개설 고객은 특판 RP와 리워드 혜택을 동시에 받을 수 있다. 타사 ISA 계좌 이전 고객도 동일한 조건이 적용된다.
ISA 중개형 계좌는 국내주식, ETF, 펀드 등 다양한 금융상품을 하나의 계좌에서 운용할 수 있는 절세형 투자 계좌다. 비과세 및 분리과세 혜택이 적용된다.
공모주 청약 기능도 포함된다. 해당 계좌에서 공모주를 청약하고 당해 연도 순납입금액이 1000만원 이상인 경우 일반 계좌 대비 200% 우대 혜택이 적용된다.
한국투자증권 앱에서는 ETF 마켓, 국내주식 자동투자 기능, JP모건 리포트 등 투자 정보 서비스를 제공한다.
ISA 계좌 활용을 위한 콘텐츠도 확대한다. ETF 절세 전략을 소개하는 영상은 오는 20일 오후 5시 공식 유튜브 채널을 통해 공개된다.
dconnect@newspim.com