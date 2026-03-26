광화문 한글 현판 추가 설치, 공론화 본격 시동…문체부, 공개토론회

31일 대한민국역사박물관 6층 회의실서 공개

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부가 광화문 한글 현판 추가 설치 여부를 놓고 공개 토론의 장을 열기로 했다.

문체부는 오는 31일 오후 2시 대한민국역사박물관 6층 회의실에서 '광화문 현판 토론회'를 개최한다고 밝혔다. 관심 있는 국민은 누구나 자유롭게 참석할 수 있다.

[자료= 문체부]

최휘영 장관은 지난 1월 20일 국무회의에서 기존 한자 현판은 유지하되 한글 현판을 추가로 설치하는 방안을 제안한 바 있다. 광화문의 역사성을 존중하면서도 현대적 상징성을 함께 반영해야 한다는 취지였다. 이번 토론회는 이후 처음 열리는 공론화 자리로, 주요 쟁점을 정리하고 본격적인 논의의 물꼬를 트기 위해 마련됐다.

토론회는 이건범 한글문화연대 대표와 최종덕 전 국립문화재연구소장의 발제로 시작하며, 양현미 상명대학교 문화예술경영전공 교수가 좌장을 맡는다. 토론자로는 김권정 대한민국역사박물관 학예연구관, 김주원 한글학회장, 이강민 한국예술종합학교 건축과 교수, 홍석주 서일대학교 건축과 교수, 김형우 한반도문화관광연구원장 등 역사·건축·언어·문화 등 각 분야 전문가들이 참여한다.

문체부는 이번 토론회를 계기로 의견 수렴의 폭을 더욱 넓혀나갈 방침이다. 4월 초에는 문체부 누리집에 국민 의견 게시판을 개설하고, 전문가 의견 조사와 대국민 설문조사도 병행 추진한다.

최휘영 장관은 "광화문은 역사와 미래가 공존하는 공간이자 대한민국을 상징하는 대표 공간인 만큼 그에 걸맞은 모습을 함께 고민할 필요가 있다"며 "열린 자세로 여러 의견을 폭넓게 듣고 충분한 숙의와 의견 수렴을 거쳐 국민이 공감할 수 있는 방안을 마련하겠다"고 밝혔다.

fineview@newspim.com