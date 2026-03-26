전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.26 (목)
KYD 디데이
산업 항공

속보

더보기

국민연금 이탈·호반 추격에...조원태 회장, 한진칼 주총 분수령

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

국민연금, 조원태 회장 사내이사 선임 '반대'
호반과 지분 격차는 1.78%, 국민연금은 5% 들어
델타 우호 지분 확보 속 산은 변수...긴장감 고조

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 26일 열리는 한진칼 정기 주주총회를 앞두고 조원태 한진그룹 회장의 리더십이 다시 시험대에 올랐다. 과거 경영권 분쟁 국면에서 조 회장을 지지했던 국민연금이 이번에는 사내이사 선임 안건에 반대 의사를 밝히면서다. 주요 주주의 입장 변화와 함께 2대 주주인 호반그룹의 지분 확대 움직임까지 맞물리며 주총 결과에 관심이 쏠린다.

조원태 한진그룹 회장 [사진=한진그룹]

◆국민연금 반대…성과 대비 보수 논란
관련 업계에 따르면 국민연금은 이날 열리는 한진칼 주총 안건 중 조원태 회장의 사내이사 선임에 반대하기로 결정했다. 대한항공 주총에 상정된 우기홍 대표이사 부회장의 사내이사 선임 안건에도 반대 입장을 취했다. 국민연금은 이들 후보가 기업가치 훼손이나 주주 권익 침해와 관련한 감시 역할을 충분히 수행하지 못했다고 판단했다. 이와 함께 이사 보수 한도 승인 안건 역시 경영 성과와 비교해 과도하다는 이유로 반대 방침을 정했다.

국민연금은 지난해 말 기준으로 한진칼의 지분 5.44%를 보유한 주요 주주다. 지난 2020년 한진그룹 경영권 분쟁 당시 조 회장 측 손을 들어준 바 있다. 다만 이번 주총에서는 보수와 실적 간 괴리가 논란을 키우는 요인이다. 조 회장은 지난해 한진칼과 대한항공, 진에어, 아시아나항공 등 계열사에서 받은 보수가 145억원으로 전년 대비 43% 늘었다. 반면 핵심 계열사인 대한항공의 영업이익은 전년 대비 절반 가까이 감소했고, 한진칼은 적자로 돌아섰다.

◆호반 추격 속 주주권 기조 변수
국민연금의 이번 결정은 최근 강조되고 있는 주주권 보호 기조와도 맞닿아 있다. 기금운용본부는 정기 주총 시즌을 앞두고 일부 기업 안건이 일반 주주의 권익을 충분히 반영하지 못하고 있다고 판단하고 의결권 행사 방향을 보다 적극적으로 공개하겠다는 입장을 밝힌 바 있다. 이는 과거보다 한층 강화된 기준으로 경영진을 평가하겠다는 신호로 해석된다.

한진칼 지배구조 [AI 인포그래픽=서영욱 기자]

지분 구도 역시 긴장감을 높이는 대목이다. 지난해 말 기준 조 회장과 특수관계인의 지분율은 20.56%다. 2대 주주인 호반그룹(호반건설·호반호텔앤리조트·호반)의 지분은 18.78%로, 격차는 1.78%포인트다. 호반 측은 그간 투자 목적의 지분 매입이라는 입장을 유지해 왔지만, 일부 주총 안건에서 반대 의결권을 행사하며 경영 참여 가능성을 시사해 왔다. 업계에서는 양측의 지분 경쟁이 향후 경영권 분쟁으로 이어질 수 있다는 관측도 꾸준히 제기되고 있다.

여기에 산업은행의 선택도 변수로 거론된다. 산업은행은 한진칼 지분 10.58%를 보유한 주요 주주로, 의결권 행사 방향에 따라 주총 결과에 영향을 줄 수 있다. 최근 정부와 정치권이 상법 개정을 통해 이사회 책임과 주주권 보호를 강조하고 있는 점을 감안하면 공공 성격을 지닌 주주의 판단이 이전과 달라질 가능성도 배제하기 어렵다.

◆델타라는 든든한 우군…지배력 향방 촉각
다만 국민연금이 반대표를 던졌다고 해도 조 회장의 사내이사 선임이 불발될 가능성은 크지 않다는 해석도 있다. 대한항공의 전략적 파트너인 델타항공이 14.90%의 지분을 보유하며 조 회장 측 우군으로 분류되기 때문이다. 델타항공은 지난 2019년 경영권 분쟁 당시에도 조 회장 측을 지지하며 지배력 유지에 힘을 보탠 바 있다. 산업은행도 아시아나항공 인수 과정에서 유상증자에 참여해 지분을 확보해 우호지분으로도 분류된다. 조 회장 측 지분에 델타항공과 산업은행 지분을 합산하면 46.04%로 지배력이 여전히 안정적이라는 평가다.

재계 관계자는 "조 회장 측과 호반그룹의 지분 격차가 1.78%에 불과한 가운데, 5.44%를 보유한 국민연금의 결정이 한진칼의 지배구조 향방에 영향을 끼칠 수도 있다"고 전했다.

한진칼 주총은 26일 오전 9시부터 서울시 중구 남대문로 한진빌딩 본관에서 열린다. 

syu@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
5월 1일 '노동절' 법정 공휴일 된다 [서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 공무원과 택배 기사 등에게는 휴일이 아니었던 5월 1일 노동절이 법정 공휴일이 된다. 국회 행정안전위원회는 24일 법안소위원회를 열고 노동절을 법정 공휴일로 지정하는 공휴일법 개정안을 통과시켰다. '공무원도 노동자다! 5.1. 노동절 휴무 보장하라'는 현수막이 정부세종청사 앞에 걸려있다. [사진=뉴스핌 DB] 윤건영 더불어민주당 의원(행안위 법안1소위원장)은 이날 페이스북에 "드디어 반쪽짜리 노동절이 온전한 노동절이 됐다"며 "아직 본회의 등이 남아 있지만, 올해부터 5월 1일 노동절에 모든 일하는 사람들이 제대로 쉴 수 있게 되는 데 큰 걸음을 내디뎠다"고 전했다. 윤 의원은 "관련 법을 심사하는 행안위 법안1소위 위원장으로 그간 엄청나게 많은 문자 메시지 등을 받았다. 야당이 선뜻 법안 처리에 동의해 주지 않아 목소리를 높이는 일도 있었다"며 "쉽지 않은 과정이었기에, 개인적으로도 오늘 법안 처리가 더욱 뜻깊다. 일하는 사람이 제대로 대접받는 세상이 되도록 더욱 노력하겠다"고 말했다. 노동절은 지난 1994년에 유급휴일로 법제화됐지만 법정 공휴일은 아니어서 실제 법적으로 쉴 수 있는 것은 '근로기준법상 근로자'로 한정됐다. 이에 대표적으로 공무원 등에게는 휴일이 아니었다. 이번 공휴일법 개정안이 국회 본회의 문턱을 넘으면 올해 5월 1일 노동절부터 법상 근로자 여부와 무관하게 모든 국민이 휴일로 보낼 수 있게 된다. kimsh@newspim.com 2026-03-24 14:11
사진
뉴스핌 4월 9일 '서울이코노믹포럼' [서울=뉴스핌] 김범주 기자 = 종합뉴스통신사 뉴스핌이 오는 4월 9일 서울 여의도 페어몬트호텔 그랜드볼룸에서 '제14회 서울이코노믹포럼'을 개최한다. 이번 포럼은 '이재명 정부, AI 시대 신성장 동력 빌드업을 위한 제언'을 주제로, AI(인공지능), 정치 정쟁 해소, 주거복지, 지방경제 등 각 분야에서 전문가로 인정받는 여야 정치인들이 참여해 한국 경제의 새로운 성장 전략을 논의한다. 행사는 오전 9시 개회식을 시작으로 총 5개 세션 토론과 강연으로 진행된다. 포럼에서는 인공지능(AI) 시대의 국가 전략과 정치·사회 구조 개혁 방향을 폭넓게 논의될 예정이다. 첫 번째 세션에서는 'AI 혁명 도래, 교육과 사회는 뭘 준비해야 하나'를 주제로 토론이 열린다. 이준석 개혁신당 대표와 차지호 더불어민주당 의원이 토론자로 참여하며 윤동열 건국대 경영학과 교수가 사회를 맡는다. AI 기술 확산이 노동시장과 교육 시스템에 미치는 영향을 진단하고 인재 양성 전략과 사회 제도 개편 방향을 모색할 예정이다. 두 번째 세션에서는 '정치 정쟁에서 실용으로 대전환'을 주제로 여야 정치권 인사들이 토론에 나선다. 한병도 더불어민주당 원내대표, 송언석 국민의힘 원내대표, 서왕진 조국혁신당 원내대표, 천하람 개혁신당 원내대표가 참여한다. 윤종빈 한국정치학회장이 사회자로 나선다.  해당 세션에서는 정치 양극화와 정쟁 중심 정치 구조를 넘어 경제 성장과 민생 문제 해결을 위한 정치 시스템의 전환 방향이 논의될 전망이다. 세 번째 세션에서는 '주거 복지는 저출산 극복의 필수품…여야 합의로 중장기 플랜 만든다'를 주제로 토론이 진행된다. 염태영 더불어민주당 의원과 송석준 국민의힘 의원이 참여하며 이창무 한양대 도시공학과 교수가 사회를 맡는다. 주거 안정 정책이 출산율과 인구 구조에 미치는 영향을 중심으로 장기적인 주거 정책 방향과 정치권 합의 가능성이 논의될 예정이다. 네 번째 세션에서는 '지방경제 살려 한국의 잠재성장률을 키우자' 주제로 지역균형 발전과 산업 전략을 다룬다. 복기왕 더불어민주당 의원과 이종배 국민의힘 의원이 토론에 참여하며 채지민 성신여대 지리학과 교수가 사회와 주제 발표를 맡는다. 해당 세션에서는 신내생적 산업 전략과 창업 생태계 구축을 중심으로 지방경제의 새로운 성장 모델을 제시할 예정이다. 마지막 다섯 번째 세션에서는 '100년 만에 다시 엄습하는 파시즘'을 주제로 홍성국 더불어민주당 국가경제자문회의 의장이 강연을 진행한다. 홍 의장은 글로벌 정치경제 질서 변화와 민주주의 위기, 극단주의 정치 확산이 경제와 사회 구조에 미치는 영향을 진단할 예정이다. 포럼은 뉴스핌TV 유튜브 채널을 통해 생중계될 예정이다. 뉴스핌은 포럼 참가자에게 소정의 기념품을 제공한다. wideopen@newspim.com 2026-03-23 11:02

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동