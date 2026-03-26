서울시, 9호선 4단계 명일동 구간 지반보강 완료…31일 공사 재개

사고 원인, 지하 수위 저하·하수관 누수

보상금 외 유가족 보상 적극 협의 중

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 지난해 3월 강동구 명일동 지반침하(땅꺼짐) 사고와 관련해 보완설계를 완료했다고 26일 밝혔다. 사고가 발생한 9호선 4단계 공사 현장은 지반 보강을 완료하고 터널 안정성을 충분히 확보해 오는 31일부터 공사를 재개할 예정이다.

시에 따르면 이번 사고의 원인은 설계와 시공 단계에서 지하 심층 풍화대 불연속면을 확인하지 못해 지하 수위 저하와 하수관 누수로 약화됐고, 결과적으로 외력이 작용해 터널 붕괴와 지반침하가 발생한 것으로 나타났다.

위치도 [자료=서울시]

시는 지난 3개월간 ▲터파기 구간 주변 누수 점검 ▲개착구간 주변 하수시설물 상태 점검 ▲전기비저항 탐사 등 정밀 점검을 실시하며 지반과 터널의 안정성을 확보했다.

무엇보다 보강공법을 적용한 보완설계를 통해 터널 주변에 구멍 뚫린 강관을 매설하고 고결제를 주입해 지반 안정성을 높일 계획이다.

또 터널 굴착 시 0.8m 간격으로 그라우팅을 추가 적용하며, 기존 그라우팅 방식을 개선해 구조물도 강화한다. 내부 관찰을 위해 경력 10년 이상의 전문가를 투입하고 디지털 맵핑 기술을 활용해 굴진면 상태를 분석할 방침이다.

아울러 시는 재난관리기금, 시민안전보험, 영조물배상책임보험을 통해 유가족 등에 보상금을 지급하는 등 사고 피해자 보상에도 노력을 기울이고 있다고 전했다.

임춘근 도시기반시설본부장은 "이중, 삼중 점검을 강화하고 터널 지반의 안정성을 충분히 확보해 공사에 재개하기로 했다"며 "앞으로 서울 시내 모든 현장을 '시민 안전, 안심'을 최우선으로 관리할 뿐만 아니라 사고 피해자 보상도 제도적 범위 내에서 신속하게 처리될 수 있도록 챙겨나가겠다"고 말했다.

kh99@newspim.com