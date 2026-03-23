지반침하 막는다…서울시, GPR 탐사 확대·계측 신기술 도입

굴착공사장 주변 탐사 횟수 확대

안전자문단 구성·피해 보상 강화

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 명일동 지반침하 발생 1년이 흐른 가운데, 올해 ▲예방시스템 강화 ▲신속 대응체계 구축 ▲제도·시스템 개선을 중심으로 안전한 서울을 조성할 계획이라고 23일 밝혔다.

무엇보다 GPR 탐사(지하 레이더 탐사) 확대와 지반침하 관측망 구축, 인공지능(AI)·정보통신기술(ICT) 기반 신기술 등 데이터를 활용한 과학적인 전략을 강화해 사고를 사전에 막는 것이 핵심이다. 또 불의의 사고로 피해를 입은 시민에 대한 보상도 신속히 진행되도록 제도 개선을 추진한다.

우선 지반 침하사고 예방을 최우선으로 삼아 ▲GPR 탐사 강화 ▲신기술도입 확대 ▲노후 지하 시설물 정비에 집중할 예정이다. 시는 지난해 7월 전국 최초로 '지하안전과'를 신설해 시민안전을 위한 전문성과 실행력을 높였다.

[서울=뉴스핌] 이호형 기자 = 24일 오후 서울 강동구 명일동 대명초등학교 인근 사거리에서 4차선 크기의 싱크홀(땅 꺼짐) 사고가 발생한 가운데 강동구 소방 당국이 만약의 추가 사태에 대비하고 있다. 소방 당국에 따르면 이 사고로 오토바이가 추락한 것으로 파악했다. 2025.03.24 leemario@newspim.com

시는 GPR 탐사 대상을 지난해 9595㎞에서 1만6423㎞로 확대하고, 인력을 기존 9명에서 19명으로 늘렸으며, 탐사 장비도 최대 규모로 확보했다. 탐사 결과는 '서울안전누리'에 공개하며, 올해부터 굴착공사장 300여 개소의 안전관리 이행 정보와 지반침하 관측망 계측 정보까지 공개 범위를 확대한다.

굴착공사장 주변 GPR 탐사도 강화했다. 지하안전평가 대상 공사장은 기존 연 1회에서 월 1회 이상으로 강화했고, 도시철도 등 대형 굴착공사장은 주 1회 이상 탐사한다. 민원 발생 지역은 수시로 점검할 예정이다.

또 올해부터 2029년까지 30년 이상 된 노후 하수관로 4830㎞에 대한 전수조사를 진행하고 이를 바탕으로 2030년까지 매년 200㎞씩 정비할 계획이라고 덧붙였다.

시는 관측망 구축을 위해 지난해 관측공 40공을 설치한 데 이어 올해 50공을 추가로 설치한다. 2029년까지 총 250개소(자치구별 10개소) 설치가 목표다. 현재 도시철도 9호선 4단계 구간 등 주요 대형 굴착공사장 6곳에 6종의 신기술을 시범 적용, 확산 계획을 세우고 있다.

사고 발생 시 신속한 원인 조사와 복구를 위한 전문성도 강화했다. 시는 관련 학회와 협력해 '지하안전자문단'을 구성하고, 지반침하 징후 발견 시 즉시 현장에 출동해 원인 조사와 복구에 참여하는 시스템을 가동한다. 자문단은 관련 분야 전문가 40명으로 구성해 신속한 자문을 제공할 계획이다.

마지막으로 시는 지반침하를 시민안전보험 보장항목에 포함하고, 영조물 배상보험 보상한도를 높였다. 아울러 지하안전 관리 조례를 개정해 현장조사와 원인분석 기능을 강화하고, 굴착공사 중 전문기술인의 상주를 의무화했다.

시는 지난 1년간 지하안전 관리체계를 강화했지만, 제도 개선과 노후 인프라 정비에는 지속적인 투자와 시간이 필요한 것으로 평가하고 있다. 향후 시는 예방 중심의 관리체계와 지반침하 감지·차단 체계를 발전시켜 나간다는 방침이다.

한병용 재난안전실장은 "명일동 사고로 피해를 입은 분들께 깊은 유감을 표하며, 재발 방지를 위해 지하안전 관리체계를 근본부터 점검할 것"이라면서 "지하안전은 단기간에 완성될 수 있는 영역이 아닌 만큼, 시민이 안심할 때까지 점검하고 또 점검하겠다"고 강조했다.

kh99@newspim.com