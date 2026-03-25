전남·광주 사회서비스원, 행정통합 대비 '돌봄 공백 제로' 협력

통합특별시 출범 공동대응·체계 구축

[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남도사회서비스원과 광주광역시사회서비스원이 전남·광주 행정통합에 대비해 사회서비스 협력체계 강화를 위한 공동대응에 나섰다.

전남사회서비스원은 25일 본원 대회의실에서 광주사회서비스원과 '전남·광주 통합특별시 출범 대비 사회서비스원 업무교류회의'를 열고 사회서비스와 보건복지 분야의 대응 전략을 논의했다고 밝혔다.

전남·광주 통합특별시 출범 대비 사회서비스원 업무교류회의. [사진=전남사회서비스원] 2026.03.25 ej7648@newspim.com

이날 회의에는 양 기관 원장을 비롯한 관계자 20여 명이 참석했으며 주요 사업 소개와 사회서비스 정책·현안 공유, 협력과제 발굴 논의가 진행됐다.

특히 통합특별시 출범 시 돌봄 서비스의 안정적 전달체계 구축과 연속성 확보를 위한 공동 대응 방안이 집중 논의됐다.

두 기관은 회의 직후 '전남·광주 사회서비스원 협력 공동선언문'을 발표하고 ▲돌봄 공백 방지 ▲서비스 전달체계 안정화 ▲종사자 근무환경 개선 ▲보건·요양·복지 연계 강화 ▲공공지원 확대 등 5대 공동과제에 협력하기로 했다.

또 오는 3월 27일 시행되는 '의료·요양 등 지역 돌봄의 통합지원에 관한 법률'에 맞춰 지역 중심의 통합돌봄체계 구축에도 공동 대응하기로 했다.

신미경 전남사회서비스원장은 "전남·광주 행정통합의 변화 속에서도 서비스의 안정성과 연속성이 핵심"이라며 "양 기관이 협력해 도민과 시민이 체감하는 돌봄체계를 만들어가겠다"고 말했다.

김대삼 광주사회서비스원장은 "양 기관의 자원과 역량을 공유해 통합특별시에 걸맞은 사회서비스 모델을 구축하겠다"고 밝혔다.

양 기관은 향후 정기 교류와 공동사업 추진을 통해 지역 간 경계를 넘어서는 통합형 사회서비스 체계를 완성해 나갈 방침이다.

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