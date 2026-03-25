LF 알레그리, 여성 라인 론칭…"클래식 브랜드 수요 공략"

제품력·소재 신뢰 기반 여성 고객 비중 35% 증가

블루종·바람막이 출시…상반기 내 액세서리로 확대

[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = 생활문화기업 LF의 컨템포러리 남성복 브랜드 '알레그리(allegri)'는 26SS 시즌 여성 라인을 론칭한다고 25일 밝혔다.

소비 양극화가 심화되면서 오래 입을 수 있는 클래식 브랜드에 대한 수요가 높아지는 가운데 남성복을 통해 쌓아온 제품력과 신뢰를 바탕으로 여성 고객 공략에 나선다는 전략이다.

알레그리 여성 라인 26SS 화보. [사진=LF 제공]

알레그리 오프라인 매장 방문 고객 중 약 75%는 여성 고객이거나 여성 동반 방문 고객으로 나타났으며, 최근에는 여성용 제품에 대한 문의도 꾸준히 증가하고 있다. 지난해 LF몰 기준 알레그리 구매 고객의 여성 비중은 전년 대비 약 35% 늘었다.

알레그리는 이러한 수요를 바탕으로 지난 25FW 시즌 여성 어패럴을 테스트 형태로 선보였으며 기대 이상의 반응을 얻으며 시장 가능성을 확인했다.

이번 26SS 여성 컬렉션은 봄 아우터 중심으로 구성했다. 소재 경쟁력을 기반으로 여성 고객을 고려한 실루엣과 디자인을 더한 것이 특징이다.

대표 상품으로는 남성 스테디셀러인 가죽 점퍼에서 영감받은 여성용 가죽 블루종을 선보인다. 프리미엄 양가죽과 밑단 밴딩 디테일로 활동성과 스타일을 겸비했으며, 공개 직후 일부 사이즈가 품절됐다.

간절기 아우터로 활용도 높은 바람막이 점퍼는 그레이, 네이비 등 솔리드 컬러에 덮개형 포켓 디테일을 더해 캐주얼하면서도 세련된 무드를 연출할 수 있으며 허리 스트링으로 다양한 핏 연출이 가능하다.

이와 함께 셔링 디테일로 볼륨감을 더한 베이지 계열 블루종과 탄탄한 형태감과 고급스러운 외관으로 사랑받아 온 럭스쿨(LuxCool) 반팔 티셔츠도 여성용으로 출시한다.

알레그리는 여성 라인 출시를 기념해 오는 4월 6일까지 LF몰에서 신상품 10% 플러스 쿠폰과 기획전 기간 한정 5% 추가 할인을 제공한다. 또한 상반기 내 여성·젠더리스 핸드백 등 액세서리 카테고리를 확대해 여성 고객 접점을 지속해서 넓혀갈 예정이다.

LF 알레그리 관계자는 "최근 소비 양극화 속에서 성별을 불문하고 '잘 만든 제품'에 대한 선호가 뚜렷해지고 있다"며 "남성복에서 축적한 브랜드 신뢰를 바탕으로 여성 고객에게도 완성도 높은 제품을 제안할 계획"이라고 말했다.

shl22@newspim.com