DB손해보험, 고객 참여 기부금 3000만원 희귀난치성 환아 지원

AI 핵심 요약beta
- DB손해보험은 2일 희귀질환 아동에 3000만원을 전달했다.
- 후원금은 고객 참여로 적립된 기부금으로 마련됐다.
- 2011년부터 16년간 환아 1060여명에 5억1000만원을 지원했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = DB손해보험은 지난달 28일 한국희귀난치성질환연합회에 치료비 후원금 3000만원을 전달했다고 2일 밝혔다.
이번 후원금은 만 18세 이하 희귀난치성 질환 아동들의 치료비로 사용될 예정으로, 지난해 12월부터 올해 1월까지 고객들이 홈페이지와 모바일 앱에서 보험 서비스를 이용할 때마다 일정 금액이 적립되는 방식으로 마련됐다.
특히 고객의 자발적인 참여로 조성된 기부금이라는 점에서 기업과 고객이 공동으로 참여하는 사회공헌 활동의 좋은 사례로 평가받고 있다. DB손해보험은 향후에도 취약계층 아동과 가족들을 위한 실질적 지원 프로그램을 지속적으로 운영할 계획이다.
DB손해보험은 2011년부터 한국희귀난치성질환연합회를 통해 후원을 이어오고 있으며, 16년간 환아 1060여 명에게 총 5억 1000만원의 후원금을 지원했다. 치료비 지원 외에도 환우 가족들을 자사 프로농구단 경기 관람에 초청하는 등 관련 후원 활동을 지속해왔다.
DB손해보험 관계자는 "회사의 슬로건인 '함께 약속'의 가치에 따라 희귀난치성질환으로 어려움을 겪는 환우 가족들에게 실질적인 도움을 줄 수 있는 다양한 지원 활동을 이어갈 것"이라고 말했다.
한편 DB손해보험은 희귀난치성 질환 치료비 지원 외에도 교통·환경 분야의 사회적 과제 해결을 위한 소셜벤처 지원 사업인 '교통·환경 챌린지', 청각장애 야구단 지원, 임직원 중심의 '프로미봉사단' 및 영업가족 중심의 '사랑나눔봉사' 등 다양한 사회공헌 활동을 전개하고 있다.
eoyn2@newspim.com