LF 헤지스·닥스골프, 'SBS골프 아카데미' 제작 지원 나서

26년 장수 골프 프로그램과 협업, 소비자 소통 강화

레슨 콘텐츠로 코어 골퍼 대상 제품력 입체적 전달

[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = 생활문화기업 LF의 골프웨어 브랜드 헤지스골프와 닥스골프는 SBS골프의 대표 레슨 프로그램 'SBS골프 아카데미' 제작 지원에 나선다고 17일 밝혔다.

이번 협업은 단순 노출을 넘어 전문 레슨 콘텐츠를 통해 퍼포먼스 골프웨어로서의 제품 완성도를 타깃 골퍼층에 밀도 있게 전달하기 위한 목적이다. 소재 고급화와 설계 고도화를 중점적으로 추진한 헤지스골프와 닥스골프는 매주 방송을 통해 진성 골퍼들과의 접점을 넓히는 동시에 레슨 상황 속에서 스타일과 착용 경험을 보다 입체적으로 보여주며 브랜드 커뮤니케이션을 확대한다는 계획이다.

헤지스골프, 닥스골프 의류를 착용한 SBS골프 아카데미 포스터. [사진=LF]

SBS골프 아카데미는 SBS골프 개국과 함께 26년간 이어져 온 간판 프로그램으로, 국내 정상급 프로들이 직접 참여하는 대표 골프 레슨 콘텐츠다.

헤지스골프와 닥스골프는 전문가의 실전 노하우를 전수하는 '프리미엄 레슨' 콘셉트의 수요일 방송에 제작 지원으로 참여한다. 오는 18일 오후 9시30분 방송을 시작으로 매주 수요일 정규 편성된다.

방송에서는 출연 프로와 MC가 두 브랜드 의류를 직접 착용해 레슨을 진행하며 스윙과 퍼팅 등 플레이 상황 속에서 퍼포먼스 골프웨어의 착용감과 활동성, 디자인 완성도를 자연스럽게 보여줄 예정이다.

LF 관계자는 "헤지스골프와 닥스골프는 제품 고도화, 유통 리뉴얼, 선수 후원 및 콘텐츠 협업 등 다양한 활동을 통해 골프 브랜드 파워를 전방위적으로 높여가고 있다"라며 "이번 SBS골프 아카데미 협업은 이러한 전략이 집약된 캠페인으로 두 브랜드의 퍼포먼스 골프웨어 경쟁력과 프리미엄 이미지를 코어 골퍼들에게 더욱 입체적으로 보여줄 것"이라고 말했다.

shl22@newspim.com