LF 불리, 글로벌 '아미' 겨냥 명동 롯데百 프로모션

'외국인 매출 55%' 불리 본점 매장서 프로모션 진행

립밤 구매하먼 'ARMY' 각인지와 보라색 파우치 증정

[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = LF가 수입·판매하는 프랑스 뷰티 라이프 스타일 브랜드 '오피신 유니버셀 불리(불리)'는 오는 21일 서울 광화문 광장 공연을 앞두고 롯데백화점 본점 1층 매장에서 글로벌 케이팝 팬을 겨냥한 단독 프로모션을 진행한다고 18일 밝혔다.

불리는 이날부터 오는 22일까지 브랜드 스테디셀러 '립밤' 구매 고객에게 각인 서비스가 가능한 기존 케이스와 벨벳 파우치에 더해 'ARMY' 문구를 적용한 보라색 각인지와 보라색 벨벳 파우치를 추가로 제공한다. 각인지는 기존 케이스에 쉽게 끼워 사용할 수 있다.

오피신 유니버셀 불리 'ARMY' 특별 증정품 이미지. [사진=LF]

불리 립밤은 시어버터와 식물성 오일을 함유해 보습력이 뛰어나며 클래식한 디자인을 갖췄다. 특히 케이스의 컬러와 문구, 파우치 색상을 선택할 수 있는 커스터마이징 요소로 선물용 수요가 높다. 실제 올해 1~2월 립밤 매출은 전년 동기 대비 약 10배 증가하며 높은 인기를 보이고 있다.

LF 불리 관계자는 "외국인 유입이 높은 매장에서 부담 없는 가격대의 제품을 중심으로 이번 프로모션을 기획했다"며 "글로벌 팬들에게 한국 방문을 기념하는 아이템으로 기억되길 바란다"고 말했다.

불리 롯데백화점 본점 매장의 지난 1~2월 매출은 전년 동기 대비 약 70% 증가했다. 특히 명동 상권의 외국인 관광객 유입이 회복되며 외국인 매출은 전체의 약 55%를 차지하며 전년 대비 20% 늘었다.

불리는 이 같은 흐름에 맞춰 롯데백화점 본점 매장에서 모든 고객 대상으로 제품 패키지 위에 캘리그라피 각인 서비스를 제공하고 외국인 고객 대상 10% 할인 프로모션도 상시 운영 중이다.

불리 관계자는 "글로벌 웰니스 트렌드 확산과 함께 불리는 천연 유래 성분과 차별화된 향으로 주목받고 있다"며 "명동 매장을 중심으로 글로벌 고객에게 새로운 브랜드 경험을 지속해서 제공할 계획"이라고 밝혔다.

shl22@newspim.com