지분가치 급락에 칼 뺐나…신동빈, '코리아세븐 수장 교체' 진짜 이유는

코리아세븐 수장 교체...창사 38년 만에 외부 수혈로 반등 기반 모색

지난해 당기순손실 1100억대...3000여개 점포 감소도 추정

코리아세븐 지분가치도 2년새 40% 급락…모회사 롯데지주도 부담 확대



[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 신동빈 롯데그룹 회장이 적자 수럴에 빠진 코리아세븐 수장을 전격적으로 교체했다.

2022년 미니스톱 인수 이후 적자 지속과 점포 축소가 이어지며 모회사 롯데지주의 투자 가치까지 흔들리자, 창사 38년 만에 처음으로 외부 최고경영자(CEO)를 투입하는 강수를 둔 것이란 관측이 나온다. 업계에서는 이번 인사를 단순한 경영진 교체를 넘어 장기간 고착된 '업계 3위 체제'를 탈피하기 위한 사업 재편 신호로 해석하고 있다.

김대일 코리아세븐 신임 대표이사 내정자 [사진=코리아세븐 제공] nrd@newspim.com

◆실적 발표 1주일 앞두고...38년 만에 첫 외부 수혈

25일 업계에 따르면 코리아세븐은 전날 전격적으로 대표이사를 교체했다. 오는 31일 지난해 실적 발표를 앞둔 시점에서 외부 수혈에 나선 것이어서 업계의 이목이 집중되고 있다. 1988년 창사 이후 38년 만에 처음으로 외부 인사를 대표 자리에 앉힌 것이다.

김대일 신임 대표는 글로벌 컨설팅사 베인앤컴퍼니와 AT커니를 거쳐 네이버 라인 글로벌 사업, 태국 CP그룹 핀테크 계열사 등에서 경력을 쌓은 전략·IT 전문가다. 최근까지는 SPC그룹 IT 계열사 섹타나인을 이끌며 디지털 전환을 주도했다.

김 내정자는 다음 달 1일 출근해 임원들과 상견례를 가진 뒤 주요 현안 보고를 받으며 본격적인 업무 파악에 나설 것으로 보인다.

신동빈 롯데 회장 [사진=롯데 제공]

이번 인사는 발표 직전까지 회사 내부에도 공유되지 않은 '깜짝 인사'로 전해진다. 업계에서는 고강도 쇄신을 주문해온 신동빈 롯데그룹 회장의 의중이 반영된 조치로 보고 있다. 신 회장이 직접 사업 경쟁력 회복을 강조하며 수시 인사 체제로 전환한 흐름과도 맞닿아 있다는 분석이다.

◆적자 지속·외형 축소…실적 부진 장기화

대표 교체 배경에는 뚜렷한 실적 부진이 자리하고 있다. 지난해 세븐일레븐의 매출은 4조8346억원으로 전년(5조3277억원) 대비 9.3% 감소했다. 당기순손실은 1169억원으로 전년(1220억원)보다 소폭 줄었지만, 2년 연속 1000억원대 적자가 이어졌다.

외형 역시 축소 흐름이 뚜렷하다. 2022년 미니스톱 인수 이후 저수익 점포를 중심으로 구조조정을 진행하면서 지난해까지 점포 수는 약 3000개 감소한 것으로 추정된다.

이 같은 실적 부진과 구조조정 여파는 모회사인 롯데지주의 지분가치 하락으로 이어졌다. 롯데지주는 현재 코리아세븐 지분 92.47%를 보유하고 있다.

코리아세븐 실적 현황 [AI 인포그래픽=남라다 기자] nrd@newspim.com

◆'모회사' 롯데지주도 직격탄...투자 가치 급락

금융감독원 전자공시시스템에 따르면 롯데지주는 미니스톱 인수 이후 유상증자에 참여하며 코리아세븐 지분율을 기존 77.66%에서 92.33%로 확대했다. 이에 따라 장부가액 기준 지분 평가가치는 인수 전 2685억원에서 6669억원까지 크게 증가했다.

그러나 이후 실적 악화가 이어지면서 평가가치는 빠르게 하락했다. 2023년 12월 김홍철 대표 취임 이후인 2024년 초 5766억원 수준이던 지분가치는 지난해 말 기준 3471억원까지 떨어졌다. 이를 금액으로 환산하면 2년 만에 장부가액 기준 지분가치가 2295억원(40%)이나 빠진 것이다. 이는 2022년 롯데가 미니스톱을 3133억여원에 인수한 금액의 70%를 웃도는 수준으로, 인수 효과 상당 부분이 사실상 훼손됐다는 평가가 나온다.

2024년 말 '유동성 위기설'이 불거진 이후 비상 경영 체제를 1년째 이어가고 있는 롯데지주 입장에서는 코리아세븐의 실적 반등이 더 이상 미룰 수 없는 과제가 됐다는 해석이다. 지분가치 하락이 지속될 경우 재무 부담은 물론 투자 회수 지연으로 이어질 수 있는 만큼, 이번 대표 교체는 단순한 인사 조치를 넘어 계열사 가치 회복을 위한 불가피한 선택이라는 평가다.

롯데가 꺼내 든 해법은 '외부 혁신형 리더십'이다. 김 대표는 컨설팅과 플랫폼, 핀테크를 아우르는 경력을 바탕으로 디지털 전환을 이끌 적임자로 꼽힌다. 코리아세븐이 운영하는 세븐일레븐은 앞으로 퀵커머스, 인공지능(AI), 데이터 기반 운영 등 리테일 테크 중심 전략을 강화할 것으로 예상된다. 점포 확대 중심에서 수익성 중심 구조로 체질을 바꾸는 작업도 병행될 전망이다.

다만 외부 CEO 카드가 즉각적인 성과로 이어질지는 미지수다. 편의점 사업은 가맹점 관리와 상품 운영, 물류 효율화 등 현장 실행력이 무엇보다 중요하다. 김 대표가 프랜차이즈 유통 경험이 제한적이라는 점은 여전히 부담 요인으로 남는다.

유통업계 관계자는 "미니스톱 통합과 점포 구조조정이 일정 부분 마무리된 만큼 이제는 매출 확대를 위한 차별화 전략이 필요한 시점"이라며 "외부 CEO 투입이 조직 쇄신을 넘어 실제 사업 경쟁력 회복으로 이어질 수 있을지가 향후 성과를 가를 것으로 보인다"고 말했다.

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