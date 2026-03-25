윤상현 "대구 공천, 국민도 당원도 승복 못해...張, 중진의원 회의 소집해야"

"중진의원연석회의 소집해 대책 마련하라" 촉구

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 윤상현 국민의힘 의원은 25일 대구 공천 결과에 대해 "국민도 납득하지 못하고, 당원도 승복하지 못하는 공천이라면 다시 봐야 한다"고 밝혔다.

윤 의원은 이날 자신의 페이스북을 통해 "이정현 공관위원장께서는 이번 공천은 사람을 자르기 위한 것이 아니라 이길 사람을 세우기 위한 것이라고 했다"며 "그렇다면 지금 대구 공천을 어떻게 설명할 수 있습니까"라고 지적했다.

윤상현 국민의힘 의원. [사진=뉴스핌 DB]

그는 "우리 당의 본진이자 보수의 심장인 대구에서 여론조사 선두권에 있던 주호영, 이진숙 후보가 컷오프되더니, 민주당 김부겸 전 총리와의 1대1 가상대결에서 우리 당 예비후보들이 모두 뒤지는 것으로 나타났다"고 설명했다.

이어 "주호영 의원은 무소속 출마를 예고했다"며 "한동훈 전 대표와의 연대설까지 거론된다"고 덧붙였다.

윤 의원은 "공천은 사람을 잘라내는 정치기술이 아니라, 이길 후보를 세우는 책임 있는 판단이어야 한다"고 강조했다.

그러면서 "당대표께 촉구드린다. 즉각 중진의원연석회의를 소집해 대책을 마련해주달라"며 "빨리 수습에 나서야 한다"고 촉구했다.

앞서 국민의힘 공천관리위원회는 지난 22일 대구시장에 출사표를 던진 주호영 국회부의장과 이진숙 전 방송통신위원장을 컷오프(공천배제)하고 유영하·윤재옥·이재만·추경호·최은석·홍석준 예비후보 등 6명을 최종 경선 후보로 선정했다.

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