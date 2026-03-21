윤상현, 정부 호르무즈 성명 참여에 "한 발 늦은 외교로 국익 못 지켜"

"에너지 생명선 이해당사국이 가장 늦게 입장 정리"

[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 윤상현 국민의힘 의원은 21일 이란의 호르무즈 해협 봉쇄를 규탄하는 공동성명에 정부가 뒤늦게 참여한 것을 두고 "한 발 늦은 외교로는 국익을 지킬 수 없다"고 비판했다.

윤 의원은 이날 자신의 페이스북을 통해 "이란의 호르무즈 해협 봉쇄를 규탄하는 공동성명에 정부가 뒤늦게 참여를 결정했다"며 "영국, 프랑스, 독일, 이탈리아, 네덜란드, 일본, 캐나다 등 주요국들은 이미 입장을 정리하고 공동 대응에 나섰다"고 지적했다.

윤상현 국민의힘 의원. [사진=뉴스핌 DB]

그는 "군사 개입이 아닌 해상 안전에 대한 원칙적 지지였다"며 "그럼에도 정부의 대응은 한 박자 늦었다"고 꼬집었다.

이어 "신중한 검토가 필요했을 수는 있지만, 이번 사안은 부담이 큰 군사 행동이 아니라 외교적 메시지의 문제였다"고 강조했다.

윤 의원은 "호르무즈 해협은 우리 에너지 생명선"이라며 "수입 원유의 약 70%가 이 길을 통과하며 LNG 역시 상당 부분 의존하고 있다"고 설명했다.

그러면서 "정작 가장 큰 이해관계를 가진 나라가 가장 늦게 입장을 정리했다"며 "우리는 무엇을 얻었습니까? 그리고 무엇을 잃었습니까?"라고 반문했다.

그는 "동맹과의 신뢰, 국제사회에서의 존재감, 그리고 위기 상황에서의 발언권"을 잃었다고 지적했다.

윤 의원은 "외교는 참여 여부보다 언제, 어떤 방식으로 참여하느냐가 중요하다"며 "이미 판이 짜인 뒤 뒤늦게 이름을 올리는 것은 주도적 외교가 아니라 타이밍을 놓친 대응"이라고 비판했다.

그는 "중요한 국제 현안에서 신중함을 이유로 결정을 미루고 정해진 틀에 뒤늦게 올라타는 외교에서 벗어나야 한다"며 "정부는 결정의 속도와 책임을 높이는 방향으로 외교 시스템을 재정비해야 한다"고 촉구했다.

마지막으로 "외교는 타이밍"이라며 "한 발 늦은 외교로는 국익을 지킬 수 없다"고 강조했다.

kimsh@newspim.com