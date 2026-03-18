정부, 호르무즈 해협 정박 중인 한국 선박·선원 안전 점검 회의 개최

외교·해수·국방·해경 및 관계 공관 참석 상황점검 회의

선박 내 필수품 보급, 비상시 입항 허가 등 지원 논의

"유사시 단계별·상황별 선원 대피 계획도 점검"

[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 정부가 18일 최근 중동 사태로 호르무즈 해협에 발이 묶인 한국 선박과 선원의 안전 확보 방안 논의를 위해 '관계부처-공관 합동 상황점검회의'를 개최했다.

임상우 외교부 재외국민보호·영사 담당 정부대표 주재로 개최된 이날 회의에는 해양수산부, 국방부, 해양경찰청 등 관계 부처와 주아랍에미리트(UAE) 대사관, 주두바이 총영사관, 주사우디아라비아 대사관, 주카타르 대사관이 화상으로 참석했다.

18일 서울 세종로 외교부 청사에서 호르무즈 해협에 정박 중인 한국 선박과 선원 안전을 논의하기 위한 관계부처-공관 합동 상황점검회의가 열리고 있다. [사진=외교부] 2026.03.18

참석자들은 회의에서 최근 호르무즈 해협 관련 동향과 해협 내 안전 지역에 정박 중인 한국 선박과 선원 현황을 공유하고 유사시 대피 지원 등을 위한 부처 간 협력 방안을 논의했다.

임 대표는 관계 부처 간 유기적인 공조 체계를 통해 선박 내 식수와 식료품 등 필수 물품 보유 현황과 우리 선원의 건강·안전을 지속적 점검하고, 인근국과의 협의를 통해 필요시 비상 입항 허가 등 적절한 지원이 이루어질 수 있도록 필요한 협조 체계를 선제적으로 구축하는 데 만전을 기해 달라고 당부했다.

임 대표는 이어 상황이 악화될 것에 대비해 선원들의 대피가 차질 없이 진행될 수 있도록 대피 계획을 상황별·단계별로 점검해 나갈 것을 강조했다.

외교부는 선사, 관계 당국 간 상시 연락체계를 구축하고 선박과 선원에 대한 지원이 원활하게 이뤄질 수 있도록 주재국 외교부 및 항만 당국 등에 적극적인 협조를 지속적으로 요청하고 있다. 외교부 관계자는 "호르무즈 해협 인근국 소재 공관과 본부, 관계부처가 긴밀히 소통하며 선박과 선원의 안전 확보를 위한 영사 조력을 적극 제공 중"이라고 밝혔다.

opento@newspim.com