윤상현 의원, 대전 공장 화재에 "신속한 인명구조 최선 다해달라"

"현장 대원 안전 유의하고 추가 피해 없도록"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 윤상현 국민의힘 의원은 20일 대전 대덕구 자동차부품 공장에서 발생한 화재로 다수의 인명 피해가 발생한 것에 대해 "부상자분들의 빠른 쾌유를 기원하며, 현장에서 구조를 기다리고 있을지 모를 분들이 모두 무사히 구조되기를 간절히 바란다"고 밝혔다.

윤 의원은 이날 오후 자신의 페이스북에 "소방당국과 관계기관에서는 가용한 인력과 장비를 최대한 투입해 신속한 인명 구조와 화재 진압에 힘써주시기 바란다"며 이같이 말했다.

윤상현 국민의힘 의원. [사진=뉴스핌 DB]

윤 의원은 "구조 과정에서 추가 피해가 없도록 현장 대원들의 안전에도 각별히 유의해주시길 바란다"며 "저 역시 국민 여러분과 함께 모든 분들이 무사히 돌아오기를 간절히 기도한다"고 했다.

이어 "피해를 입으신 모든 분들께 깊은 위로를 전하며, 현장 구조 인력 여러분께 깊이 감사드린다"고 덧붙였다.

앞서 이날 오후 1시 17분쯤 대전 대덕구 문평동 자동차 부품 제조 업체 엔진 밸브 제조 공장에서 화재가 발생했다.



인명 피해는 오후 3시 50분 기준 총 53명으로 중상자 24명, 경상자 29명이다. 이중 긴급 환자 17명은 인근 병원으로 이송됐다. 근로자 14명은 연락두절 상태인 것으로 파악됐다.

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