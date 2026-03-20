[3보] 대전 자동차부품 공장 화재·인명피해 속출..."국가소방동원령"

[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 20일 오후 1시 17분쯤 대전 대덕구 문평동 한 자동차 부품 제조공장에서 화재가 발생해 50명 가량 부상자가 속출하자 소방청이 국가소방동원령을 발령했다.

대전소방본부에 따르면 14시 50분 현재까지 중상 35명, 경상 15명 등 부상자가 발생했다. 화재를 피하기 위해 공장 내에 있던 근로자 일부는 2층에서 뛰어내리기도 한 것으로 전해졌다.

[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 20일 오후 1시 17분쯤 대전 대덕구 문평동 한 자동차 부품 제조공장에서 화재가 발생해 50명의 부상자가 발생했다. [사진=송영훈 독자 제공] 2026.03.20 gyun507@newspim.com

현재 소방당국은 장비 46대와 인원 115명을 투입해 진화 작업을 벌이고 있다. 소방당국은 오후 1시 31분쯤 대응 2단계를 발령하고 1시 33분 통제단을 가동했다.

소방청은 오후 1시 53분쯤 국가소방동원령을 발령하고 "인명피해 최소화를 위해 가용 소방자원을 총동원하고 인명구조를 최우선으로 하라"고 지시했다.

소방청은 상황대책반을 즉시 가동해 현장상황관리관을 파견했다. 국가소방동원령에 따라 충남과 충북, 세종소방본부 인력과 자원들이 현장 투입됐다. 또 무인소방로봇과 대용량포방사시스템도 동원 된 것으로 알려졌다.

[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 20일 오후 1시 17분쯤 대전 대덕구 문평동 한 자동차 부품 제조공장에서 화재가 발생해 50명의 부상자가 발생했다. [사진=송영훈 독자 제공] 2026.03.20 gyun507@newspim.com

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