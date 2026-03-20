[종합2보] 대전 '자동차 부품 공장' 화재 14명 연락두절...53명 부상

[대전=뉴스핌] 오종원 기자 = 20일 오후 1시 17분쯤 대전 대덕구 문평동 자동차 부품 제조 업체 엔진 밸브 제조 공장에서 불이 나 국가소방동원령이 발효된 가운데 근로자 14명이 연락두절 상태인 것으로 파악됐다.

남득우 대전 대덕소방서장은 화재 브리핑을 통해 대덕구 문평동 공장 화재 피해 현황을 발표했다.

[대전=뉴스핌] 오종원 기자 = 검은 연기가 피어오르는 대전 대덕구 문평동 자동자 부품 제조 공장 화재 현장. [사진=송영훈 독자 제공] 2026.03.20 jongwon3454@newspim.com

이날 오후 3시 50분 기준 발생한 부상자는 총 53명으로 중상자 24명, 경상자 29명이다. 이중 긴급 환자 17명은 인근 병원으로 이송됐다.

화재 당시 해당 업체에는 170명이 근무 중이었던 것으로 파악됐으며 현재 14명이 연락두절인 상태로 확인됐다.

[서울=뉴스핌] 20일 오후 1시 17분쯤 대전 대덕구의 한 자동차 부품 제조공장에서 화재가 발생해 많은 연기가 나고 있다. [사진=독자제공] 2026.03.20 photo@newspim.com

한편 이날 화재는 점심시간 중 발생한 것으로 파악됐다. 당시 근로자들은 비상경보와 함께 폭발음이 들린 뒤 연기가 급속히 확산되자 급히 대피했던 것으로 알려졌다.

소방당국은 화재 발생 14분 만인 오후 1시 31분쯤 대응 2단계를 발령하고 1시 33분 통제단을 가동했다. 아울러 소방청은 국가소방동원령을 발령하고 충남·세종소방본부 인력과 자원들을 현장에 투입했다.

[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 20일 오후 1시 17분쯤 대전 대덕구의 한 자동차 부품 제조공장에서 화재가 발생했다. [사진=송영훈 독자 제공] 2026.03.20 gyun507@newspim.com

현재 진화 인력 219명과 장비 90여대가 투입돼 진화 작업을 벌이고 있으나 공장 내부에 화학물질이 다량 보관돼 진압에 어려움을 겪고 있다.

불이 난 공장은 건물이 조립식으로 이뤄져 빠른 연소로 인해 내부 진입에 어려움을 겪고 있는 것으로 파악됐다.

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