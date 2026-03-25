부산교육청, 서울·인천교육청과 'AI 서·논술형 평가지원시스템' MOU

3개 교육청 AI 채점 시스템 운영 협의

창의적 사고 지원 미래형 평가 체제

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시교육청은 오는 26일 부산에서 서울시교육청, 인천시교육청과 함께 AI 서·논술형 평가지원시스템 공동 운영을 위한 업무협약을 체결한다고 25일 밝혔다.

이번 협약은 모든 학생이 공정하게 평가받을 수 있는 환경을 제공하고 교사가 교육 본연의 역할에 집중할 수 있는 미래형 평가 체제로의 전환을 도모하기 위해 마련했다.

부산시교육청이 26일 오후 부산에서 서울시교육청, 인천시교육청과 함께 AI 서·논술형 평가지원시스템 공동 운영을 위한 업무협약을 체결한다. 사진은 부산시교육청 전경[사진=뉴스핌DB] 2022.09.27

협약을 통해 3개 교육청은 ▲AI 채점 시스템 운영을 통한 데이터 구축 및 채점 결과 처리 체계 마련▲서·논술형 문항 공동 개발·검토▲서·논술형 평가 교원 연수 운영을 위한 협의체를 구성할 예정이다.

AI 서·논술형 평가지원시스템(채움AI)은 서·논술형 평가의 자동 채점을 지원해 주는 도구로 범용 모델이 아닌 서·논술형 문항 채점 전용 모델을 자체 개발해 채점의 정확성과 일관성이 높고 교과별로 맞춤 채점 및 피드백을 제공하는 강점이 있다. 협력을 통해 시스템을 더욱 정교화하고, 시도 간 통일된 기준을 마련할 계획이다.

김석준 교육감은 "창의적 사고와 문제해결력 신장을 위한 미래형 인재 교육의 발판이 될 것"이라며 "학교가 학생들의 창의적 사고력 신장과 평가에 더욱 집중할 수 있는 환경을 조성하기 위해 다양한 지원을 이어가겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com