금호석유화학, 포스코와 차세대 무음극 리튬메탈 배터리 개발 협력

[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 금호석유화학(대표 백종훈)은 포스코퓨처엠(대표이사 엄기천) ∙ 비이아이(BEI, 대표이사 배창득)와 차세대 배터리 기술 협력을 위한 3자 양해각서(MOU)를 체결했다고 25일 밝혔다.

이번 3자 MOU는 '무음극 리튬메탈 배터리(Anode-Free Lithium Metal Battery, 이하 'AFLMB')' 기술 개발과 사업화를 위한 전략적 협력을 골자로 한다. 차세대 배터리로 불리는 AFLMB는 기존 배터리 구조에서 음극 저장 공간 부분을 제거해 불필요한 무게와 부피를 줄이고 에너지 밀도를 획기적으로 높인 특징을 가진다.

금호석화 본사 전경 [사진=금호석화]

CNT(탄소나노튜브)는 우수한 전기적 · 열적 특성을 가져 소량으로 배터리의 전극 내부 저항을 줄일 수 있으며, 무음극 구조의 구리 집전체 상에서 리튬 이온의 균일한 전착을 유도할 수 있다. 이런 이유로 금호석유화학이 생산하는 CNT는 AFLMB의 성능 안정과 수명 연장에 기여하는 핵심 소재로 평가받는다.

3사는 이번 MOU를 통해 금호석유화학의 CNT와 포스코퓨처엠의 양극재, 비이아이의 무음극 셀 설계 기술을 결합하여 고성능 배터리 생태계를 구축하고 전기차(EV), 로봇, 드론 등 도심항공교통(UAM), 전동공구 등 고성능이 요구되는 품목에서의 잠재 수요에 선제적으로 대응한다는 계획이다.

백종훈 금호석유화학 대표는 "당사의 CNT제품이 차세대 배터리의 한계를 돌파하는 핵심 솔루션으로 자리잡을 수 있게 노력할 것"이라며, "앞으로도 첨단소재 포트폴리오를 지속적으로 확대할 계획"이라고 밝혔다.

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