네이버, AI 기능 강화한 신규 광고 플랫폼 도입

검색 광고와 디스플레이 광고 통합...대시보드 기능 제공

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 네이버는 광고주의 운영 효율성과 편의성을 한층 강화한 신규 광고 플랫폼을 도입한다고 25일 밝혔다.

네이버는 먼저 기존 별도 시스템으로 동작하던 검색 광고와 디스플레이 광고를 하나의 플랫폼으로 통합한다.

네이버는 광고주의 운영 효율성과 편의성을 한층 강화한 신규 광고 플랫폼을 도입한다고 25일 밝혔다. [사진= 네이버]

신규 광고 플랫폼에는 광고주가 운영 중인 캠페인의 성과 및 주요 지표를 한 화면에 담은 대시보드(Dashboard) 기능이 새롭게 제공된다.

검색과 디스플레이 광고 캠페인 목록을 통합해 ▲요일별 ▲시간대별 ▲전환유형별 등 상세 데이터를 손쉽게 확인할 수 있다.

또 사용자 광고 반응을 유효 클릭 기반 데이터로 확인할 수 있는 '기여전환 지표'도 도입된다.

'기여전환 지표'는 광고 특성에 따른 사용자 반응의 여정을 살필 수 있는 핵심 지표로 이를 통한 광고 전략과 집행도 더욱 쉬워질 전망이다.

이와 함께 '기간 비교' 기능을 활용하면 기간별 성과를 비교하고 광고 운영 현황을 더욱 직관적으로 살필 수 있어 광고주 의사 결정에 실질적 도움이 될 것으로 예상된다.

AI를 활용해 광고 운영 관련 유용한 정보를 제공하는 '인사이트' 기능도 베타 서비스로 선보인다.

인사이트는 추천, 운영, 프로모션 등 각 분야에 맞춘 정보를 제공하며 이 가운데 '추천 인사이트'는 AI가 운영 중인 광고 데이터를 분석해 광고 개선에 필요한 데이터 분석 결과와 대응 방안을 제시해 광고주의 전략적 캠페인 관리를 돕는 것이 특징이다.

직접 광고 전략을 수립하고 캠페인을 운영해야 하는 중소상공인 광고주들에게는 효과적인 툴이 될 것으로 전망된다.

박동환 네이버 광고주 서비스 기획 리더는 "새롭게 선보일 광고 플랫폼은 사용성을 보다 직관적으로 개편하고 효율적인 데이터 활용 환경을 제공하는 등 광고주 성과 최적화를 지원하는데 중점을 뒀다"며 "앞으로도 네이버 광고는 AI 기술력을 바탕으로 중소상공인 포함 모든 유형의 광고주에게 쉽고 효율적인 플랫폼이 될 수 있도록 지속 고도화할 계획"이라고 밝혔다.

origin@newspim.com