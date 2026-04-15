[특징주] 삼성SDS, KKR 전환사채 1.2조 발행 결의에 14% 급등

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6년간 M&A·글로벌 성장 자문, AX·AI 인프라 투자 본격화

해남·구미 데이터센터 추진 중…현금성 자산 6조4000억 뒷받침



[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 삼성SDS가 글로벌 투자기업 KKR을 대상으로 1조2000억원 규모의 전환사채 발행을 결의하며 강세를 보이고 있다.

15일 한국거래소에 따르면 이날 오전 9시30분 기준 삼성SDS는 전일 대비 2만2000원(+14.52%) 오른 17만3500원에 거래되고 있다. 장중 한때 17만4000원까지 오르기도 했다.

삼성SDS는 이날 이사회를 열고 KKR에 1조2000억원(8억2000만 달러) 규모의 전환사채 발행을 결의했다. 양사는 AI 중심으로 재편되는 IT 서비스 시장에서 경쟁력을 강화하고 글로벌 성장 기반을 마련하기로 했다.

삼성SDS 사옥. [사진=삼성SDS]

삼성SDS는 이번 협력으로 확보하는 1조2000억원과 기존 보유 현금성 자산 6조4000억원을 바탕으로 AI 인프라 투자와 AI 변환(AX) 사업 경쟁력 강화에 나선다. 글로벌 사업 진출 거점 확보와 신사업 추진, 인수합병(M&A)도 적극 추진할 계획이다.

KKR은 향후 6년간 M&A, 자본활용, 글로벌 성장 기회 발굴 등에서 삼성SDS에 자문 역할을 수행한다.

삼성SDS는 현재 해남 국가 AI컴퓨팅센터(2028년 완공 목표)와 구미 AI 데이터센터(2029년 완공 예정) 설립을 추진 중이다. 데이터센터 설계·구축·운영(DBO) 사업도 새롭게 추진하며 국내 AI 인프라 시장 경쟁력을 강화하고 있다.

이준희 삼성SDS 대표는 "KKR의 글로벌 자본시장 역량을 활용해 M&A를 포함한 다양한 성장 기회를 검토하겠다"며 "양사 협력을 통해 기업가치를 제고하고 글로벌 성장 기반을 강화해 나가겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com