[AI MY 증시전망] 미·이란 협상 기대·유가 급락에 코스피 6000 안착 시험대

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삼성전자 4.36%·SK하이닉스 5.71% 프리마켓 강세

PPI 컨센 하회로 인플레 우려 완화…달러/원 1470원으로 하락

AI "반도체·금융주 분할 매수 유효…협상 지연 시 현금 비중 확대"

이 기사는 뉴스핌 'AI MY 뉴스'의 AI 어시스턴트 기능을 활용해 작성된 'AI MY 증시전망' 콘텐츠입니다. AI가 도출한 당일 코스피·코스닥 투자 전망을 기사 형식으로 정리했습니다.

질문: 오늘 코스피·코스닥 전망은?

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 미·이란 후속 협상 기대감과 유가 급락, 인플레이션 우려 완화가 겹치면서 15일 국내 증시는 코스피 6000포인트 돌파 안착을 시험하는 장이 될 전망이다.

넥스트트레이드에 따르면 이날 오전 8시11분 프리마켓 기준 삼성전자는 전일 대비 9000원(+4.36%) 오른 21만5500원, SK하이닉스는 6만3000원(+5.71%) 오른 116만6000원에 거래됐다.

전날 뉴욕 증시는 미·이란 후속 협상 기대감과 유가 급락이 맞물리며 강하게 상승 마감했다. 다우는 0.7%, S&P500은 1.2%, 나스닥은 2.0% 각각 올랐다. 반도체주에서는 마이크론이 9.1%, 엔비디아가 3.8% 급등했다. 서부텍사스산원유(WTI)는 전장보다 8.1% 급락한 배럴당 91.4달러를 기록했다. 달러/원 환율은 1470.4원으로 하락했다.

[게티이미지뱅크]

인플레이션 지표도 안도 요인으로 작용했다. 3월 생산자물가지수(PPI)는 전년 동기 대비 4.0%로 컨센서스(4.6%)를 하회했다. 앞서 3월 소비자물가지수(CPI)에 이어 PPI까지 예상을 밑돌면서 전쟁발 인플레이션 우려가 완화됐다.

지난주 코스피는 7.18% 급등한 5872포인트로 글로벌 주요 지수 중 최고 상승률을 기록했다. 그러나 13일 미·이란 1차 협상 결렬과 호르무즈 해협 역봉쇄 우려가 재점화되며 5780선으로 후퇴했고 외국인은 5775억원을 순매도했다. 코스닥은 같은 날 0.45% 상승했으나 전반적인 투자 심리는 위축됐다.

한지영 키움증권 연구원은 "미·이란 후속 협상 기대감 및 WTI 유가 급락, 3월 PPI 컨센서스 하회 등 전쟁 리스크 완화 속에 인공지능(AI)·테크주 동반 강세가 증시 상승을 견인했다"며 "오늘 코스피는 유가 급락, 반도체 등 주도주 중심의 나스닥 강세, 달러/원 환율 하락 등 대내외 호재로 6000포인트 돌파 후 안착을 시도할 것"이라고 전망했다.

한 연구원은 코스피의 이익 모멘텀 우위도 주목했다. MSCI 한국 지수의 선행 주당순이익(EPS) 증가율(전년 동기 대비)은 2월 135%에서 3월 177%, 4월 195%로 확대되고 있는 반면 미국(23%)·일본(5%)·독일(5%) 등 주요국의 이익 개선 탄력은 한국에 미치지 못하고 있다는 분석이다. 한 연구원은 "절대적·상대적 이익 모멘텀의 동반 개선 국면에서는 코스피 전고점 이상 수준으로 지수 상방이 더 열릴 가능성이 높다"고 강조했다.

이번 주(13~17일) 최대 변수는 미·이란 휴전 협상 진행과 실적 시즌이다. 삼성전자의 올해 1분기 호실적이 코스피 12개월 선행 주가수익배율(PER)을 6.6배로 끌어내리며 신흥국 평균(11.2배)을 밑도는 딥밸류 구간에 진입했다. AI 분석에 따르면 코스닥 1080선을 중심으로 업종 차별화가 예상되며 외국인 수급이 당분간 방향성을 좌우할 핵심 변수로 꼽힌다.

AI는 코스피 5800선 돌파 여부를 핵심 분기점으로 제시했다. 달러/원 환율이 1480원 아래로 안착하면 추가 상승 여력이 생긴다는 판단으로, 협상 2차 진전 확인 시 반도체·자동차 섹터 비중 30%로 배분해 공격적 매수로 전환하고 지연 시 현금 비중 70%로 전환하는 시나리오를 제안했다.

방산주 한화에어로스페이스는 협상 진전 시 약세가 이어질 수 있으나 호르무즈 봉쇄 재점화 시 반등 수혜가 기대되는 만큼 10% 비중으로 대기 포지션 유지를 권고했다. 에너지·정유주는 유가 급락 국면에 취약한 만큼 비중 축소가 적절하다고 덧붙였다.

AI는 "삼성전자·SK하이닉스 등 실적주와 우주항공·방산 등 방어주를 병행하는 바벨 전략이 중동 리스크 헤지에 유효하다"며 "개인 투자자는 물타기 대신 분할 매수로 접근해 기관·외국인 수급 반전을 활용한 1주 내 5% 수익률 목표가 실행 가능하다"고 조언했다.

dconnect@newspim.com