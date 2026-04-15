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[특징주] 삼성전자 4%·SK하이닉스 6% 급등…프리마켓서 나란히 강세

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  • 15일 삼성전자와 SK하이닉스가 프리마켓에서 각각 4.36%, 5.71% 강세를 보였다.
  • 미·이란 협상 기대감과 유가 급락, AI·반도체주 상승으로 뉴욕증시가 급등 마감했다.
  • 키움증권은 코스피 6000포인트 돌파와 이익 모멘텀 우위로 상방 가능성을 전망했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

미·이란 후속 협상 기대감에 WTI 8% 급락, 전쟁 리스크 완화
PPI 컨센 하회로 인플레이션 우려 진정…반도체주 동반 수혜

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 미·이란 후속 협상 기대감과 유가 급락, 인공지능(AI)·반도체주 동반 강세 등 대외 호재가 겹치면서 15일 프리마켓에서 삼성전자와 SK하이닉스가 나란히 강세를 보이고 있다.

넥스트트레이드에 따르면 이날 오전 8시11분 프리마켓 기준 삼성전자는 전일 대비 9000원(+4.36%) 오른 21만5500원에 거래되고 있다. SK하이닉스는 6만3000원(+5.71%) 오른 116만6000원을 기록했다.

전날 뉴욕증시는 미·이란 후속 협상 기대감과 유가 급락이 맞물리며 강하게 상승 마감했다. 다우는 0.7%, S&P500은 1.2%, 나스닥은 2.0% 각각 올랐다. 반도체주에서는 마이크론이 9.1%, 엔비디아가 3.8% 급등했다. 알파벳도 3.6% 상승했다. 서부텍사스산원유(WTI)는 전장보다 8.1% 급락한 배럴당 91.4달러를 기록했다. 달러/원 환율은 1470.4원으로 하락했다.

[사진=삼성전자, SK하이닉스]

인플레이션 지표도 안도 요인으로 작용했다. 3월 생산자물가지수(PPI)는 전년 동기 대비 4.0%로 컨센서스(4.6%)를 하회했다. 앞서 3월 소비자물가지수(CPI)에 이어 PPI까지 예상을 밑돌면서 전쟁발 인플레이션 우려가 완화됐다.

한지영 키움증권 연구원은 "미·이란 후속 협상 기대감 및 WTI 유가 급락, 3월 PPI 컨센서스 하회 등 전쟁 리스크 완화 속에 AI·테크주 동반 강세가 증시 상승을 견인했다"며 "오늘 코스피는 유가 급락, 반도체 등 주도주 중심의 나스닥 강세, 달러/원 환율 하락 등 대내외 호재로 6000포인트 돌파 후 안착을 시도할 것"이라고 전망했다.

한 연구원은 코스피의 이익 모멘텀 우위도 주목했다. MSCI 한국 지수의 선행 주당순이익(EPS) 증가율(전년 동기 대비)은 2월 135%에서 3월 177%, 4월 195%로 확대되고 있는 반면 미국(23%)·일본(5%)·독일(5%) 등 주요국의 이익 개선 탄력은 한국에 미치지 못하고 있다는 분석이다.

한 연구원 "절대적·상대적 이익 모멘텀의 동반 개선 국면에서는 코스피 전고점 이상 수준으로 지수 상방이 더 열릴 가능성이 높다"고 강조했다.

dconnect@newspim.com

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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