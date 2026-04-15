전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.15 (수)
KYD 라이브
KYD 디데이
증권·금융 증권

속보

더보기

오믹스AI, 애질런트와 전략적 MOU 체결

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 오믹스AI가 15일 애질런트 테크놀로지스 코리아와 전략적 업무협약을 체결했다.
  • 오믹스AI의 AI 기반 데이터베이스와 애질런트의 브라보 플랫폼을 결합해 자동화 워크플로우를 개발한다.
  • TPD, 바이오마커 발굴 분야 공동 연구를 추진하며 자율 실험실 구현을 목표로 한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

AI 기반 자동화 단백체 연구 워크플로우 공동 개발

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 인공지능 기반 단백체 분석 전문기업 오믹스AI는 글로벌 생명과학·진단 솔루션 기업인 애질런트 테크놀로지스 코리아와 전략적 업무협약을 체결했다고 15일 밝혔다.

회사 관계자는 "이번 협력은 아시아에서 빠르게 성장하는 생명과학 시장을 겨냥해 오믹스AI의 입지를 강화하기 위한 전략"이라고 설명했다.

이번 협업의 핵심은 오믹스AI의 멀티모달 데이터베이스 및 AI 기반 실험 역량에 애질런트의 '브라보 자동 액체 처리 플랫폼(Bravo Automated Liquid Handling Platform)'을 결합해 자동화된 시료 준비 워크플로우를 공동 개발하는 데 있다. 해당 워크플로우는 AI를 활용해 복잡한 생물학적 데이터를 대규모로 분석하고, 중개 연구를 가속화하는 동시에 임상적 활용 가능성이 높은 결과 도출을 목표로 설계됐다.

애질런트코리아 강현후 대표(왼쪽)과 오믹스AI 신동명대표가 기념촬영을 하고 있다. [사진=오믹스AI]

특히 양사는 이번 협력을 통해 표적단백질분해(TPD), 바이오마커 발굴, 신규 치료 모달리티 분야에서 공동 연구 이니셔티브를 추진할 예정이다. 또한 국내 연구 및 제약 생태계 전반에 걸쳐 단백질 프로파일링을 위한 확장 가능한 고처리량(High-throughput) 표준을 수립할 계획이다.

박종배 오믹스AI 최고기술책임자(CTO)는 "애질런트와 협력해 피지컬 AI 기반의 자율 실험실을 구현하게 돼 의미가 크다"며 "오믹스AI의 TCSA(The Cancer Surfaceome Atlas·종양 세포 표면체 아틀라스)를 애질런트의 자동화 기술과 결합해 차세대 ADC 및 TPD 치료제 개발을 획기적으로 가속화할 것"이라고 밝혔다.

강현후 애질런트코리아 대표는 "한국은 정밀의학 분야에서 중요한 성장 시장"이라며 "이번 협력을 통해 애질런트가 현지에서 혁신의 속도와 연구 정밀도를 동시에 높일 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

nylee54@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
애플 폴더블 출격에 삼성 '흔들' [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 애플이 올 하반기 폴더블 스마트폰 출시를 예고하면서, 삼성전자의 시장 점유율이 하락할 수 있다는 전망이 나왔다. 14일 카운터포인트리서치는 올해 북미 폴더블 시장이 전년 대비 48% 성장하는 가운데, 애플이 점유율 46%를 확보할 것으로 내다봤다. 북미 폴더블 스마트폰 시장 점유율 전망 [사진=카운터포인트리서치] 이에 따라 삼성전자의 점유율은 지난해 51%에서 올해 29%로 낮아질 것으로 예상했다. 애플이 프리미엄 시장과 기존 아이폰 사용자 기반을 바탕으로 수요를 흡수하면서 경쟁 강도가 높아질 것이란 분석이다. 삼성전자는 이에 대응해 화면을 넓힌 '와이드형' 갤럭시 Z 폴드 등 라인업 확장을 준비하고 있지만, 애플의 본거지인 북미 시장에서 차별화된 경쟁력을 확보하는 데는 부담이 따를 것이라고 봤다. 삼성전자는 오는 7월 새 폴더블 시리즈 공개를 앞두고 있다. 카운터포인트리서치는 애플의 진입이 폴더블 시장 확대와 동시에 기존 안드로이드 수요 일부를 흡수할 것으로 전망했다. syu@newspim.com 2026-04-14 17:23
사진
김건희, 尹 대면 법정서 증언 거부 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 김영은 기자 = 김건희 여사가 14일 윤석열 전 대통령의 '여론조사 무상 제공' 의혹 재판에 출석해 윤 전 대통령과 처음으로 법정에서 대면했다. 김 여사는 증인 선서를 마친 직후부터 증언을 거부했고, 윤 전 대통령은 옅은 미소를 띤 채, 김 여사를 바라봤다. 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 이날 정치자금법 위반 혐의를 받는 윤 전 대통령과 명태균 씨 사건의 속행 공판을 열었다. 김 여사는 이날 오후 2시 8분께 검정색 수트를 차림으로 법정에 들어섰다. 윤 전 대통령은 증인석에 착석한 김 여사를 확인하고, 증인 선서를 이어가는 김 여사를 지그시 바라봤다. 김건희 여사가 14일 윤석열 전 대통령의 '여론조사 무상 제공' 의혹 재판에 출석해 윤 전 대통령과 처음으로 법정에서 대면했다. 사진은 지난 8월 김 여사가 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 구속 전 피의자 심문에 출석하는 모습. [사진=사진공동취재단] 이후 김 여사는 오후 2시 11분께부터 증언을 거부하는 입장을 보였다. 윤 전 대통령은 옅은 미소를 유지하며 김 여사를 바라봤다. 이번 공판에서는 김 여사와 함께 김태열 전 미래한국연구소장에 대한 증인신문이 예정돼 있다. 윤 전 대통령은 지난해 7월, 김 여사는 같은 해 8월 각각 내란 특별검사팀(특별검사 조은석)과 김건희 특별검사팀(특별검사 민중기)에 의해 구속기소됐다. 이후 두 사람은 별도로 수감돼 재판을 받아오면서 법정에서 직접 마주한 적은 없었다. yek105@newspim.com   2026-04-14 14:53

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동