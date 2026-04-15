오믹스AI, 애질런트와 전략적 MOU 체결

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AI 기반 자동화 단백체 연구 워크플로우 공동 개발

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 인공지능 기반 단백체 분석 전문기업 오믹스AI는 글로벌 생명과학·진단 솔루션 기업인 애질런트 테크놀로지스 코리아와 전략적 업무협약을 체결했다고 15일 밝혔다.

회사 관계자는 "이번 협력은 아시아에서 빠르게 성장하는 생명과학 시장을 겨냥해 오믹스AI의 입지를 강화하기 위한 전략"이라고 설명했다.

이번 협업의 핵심은 오믹스AI의 멀티모달 데이터베이스 및 AI 기반 실험 역량에 애질런트의 '브라보 자동 액체 처리 플랫폼(Bravo Automated Liquid Handling Platform)'을 결합해 자동화된 시료 준비 워크플로우를 공동 개발하는 데 있다. 해당 워크플로우는 AI를 활용해 복잡한 생물학적 데이터를 대규모로 분석하고, 중개 연구를 가속화하는 동시에 임상적 활용 가능성이 높은 결과 도출을 목표로 설계됐다.

애질런트코리아 강현후 대표(왼쪽)과 오믹스AI 신동명대표가 기념촬영을 하고 있다. [사진=오믹스AI]

특히 양사는 이번 협력을 통해 표적단백질분해(TPD), 바이오마커 발굴, 신규 치료 모달리티 분야에서 공동 연구 이니셔티브를 추진할 예정이다. 또한 국내 연구 및 제약 생태계 전반에 걸쳐 단백질 프로파일링을 위한 확장 가능한 고처리량(High-throughput) 표준을 수립할 계획이다.

박종배 오믹스AI 최고기술책임자(CTO)는 "애질런트와 협력해 피지컬 AI 기반의 자율 실험실을 구현하게 돼 의미가 크다"며 "오믹스AI의 TCSA(The Cancer Surfaceome Atlas·종양 세포 표면체 아틀라스)를 애질런트의 자동화 기술과 결합해 차세대 ADC 및 TPD 치료제 개발을 획기적으로 가속화할 것"이라고 밝혔다.

강현후 애질런트코리아 대표는 "한국은 정밀의학 분야에서 중요한 성장 시장"이라며 "이번 협력을 통해 애질런트가 현지에서 혁신의 속도와 연구 정밀도를 동시에 높일 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

nylee54@newspim.com